В ХМАО прокурор пытается оспорить приговор экс-главе УКС по делу о главном долгострое региона

Прокуратура направила апелляцию в окружной суд ХМАО и пытается оспорить приговор Ханты-Мансийского районного суда экс-главе Управления капитального строительства Эдуарду Алексенко. В мае суд переквалифицировал его уголовное дело на «халатность» и прекратил за истечением срока давности.
«В суде первой инстанции прокуратура переквалифицировала его действия со злоупотребления на халатность. А по халатности истекли сроки давности, и судья принял решение о прекращении уголовного преследования. Но вышестоящий прокурор не согласился с переквалификацией и подал апелляционную жалобу на постановление о прекращении дела», — рассказал URA.RU адвокат Алексеенко Игорь Дружинин. Информация подтверждается материалами из картотеке суда ХМАО.
По версии следствия, Алексеенко якобы злоупотреблял должностными полномочиями, когда не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии. Однако в мае Ханты-Мансийский районный суд по ходатайству прокурора переквалифицировал дело со «злоупотребления полномочиями» на «халатность» и прекратил преследование в связи с истечением срока давности по новому обвинению.
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