09 июля 2025

В ХМАО прокурор пытается оспорить приговор экс-главе УКС по делу о главном долгострое региона

Прокуратура ХМАО оспорит приговор экс-главе УКС Алексеенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура намерена оспорить приговор экс-главе УКС ХМАО Алексеенко
Прокуратура намерена оспорить приговор экс-главе УКС ХМАО Алексеенко Фото:

Прокуратура направила апелляцию в окружной суд ХМАО и пытается оспорить приговор Ханты-Мансийского районного суда экс-главе Управления капитального строительства Эдуарду Алексенко. В мае суд переквалифицировал его уголовное дело на «халатность» и прекратил за истечением срока давности.

«В суде первой инстанции прокуратура переквалифицировала его действия со злоупотребления на халатность. А по халатности истекли сроки давности, и судья принял решение о прекращении уголовного преследования. Но вышестоящий прокурор не согласился с переквалификацией и подал апелляционную жалобу на постановление о прекращении дела», — рассказал URA.RU адвокат Алексеенко Игорь Дружинин. Информация подтверждается материалами из картотеке суда ХМАО.

По версии следствия, Алексеенко якобы злоупотреблял должностными полномочиями, когда не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии. Однако в мае Ханты-Мансийский районный суд по ходатайству прокурора переквалифицировал дело со «злоупотребления полномочиями» на «халатность» и прекратил преследование в связи с истечением срока давности по новому обвинению.

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Прокуратура направила апелляцию в окружной суд ХМАО и пытается оспорить приговор Ханты-Мансийского районного суда экс-главе Управления капитального строительства Эдуарду Алексенко. В мае суд переквалифицировал его уголовное дело на «халатность» и прекратил за истечением срока давности. «В суде первой инстанции прокуратура переквалифицировала его действия со злоупотребления на халатность. А по халатности истекли сроки давности, и судья принял решение о прекращении уголовного преследования. Но вышестоящий прокурор не согласился с переквалификацией и подал апелляционную жалобу на постановление о прекращении дела», — рассказал URA.RU адвокат Алексеенко Игорь Дружинин. Информация подтверждается материалами из картотеке суда ХМАО. По версии следствия, Алексеенко якобы злоупотреблял должностными полномочиями, когда не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии. Однако в мае Ханты-Мансийский районный суд по ходатайству прокурора переквалифицировал дело со «злоупотребления полномочиями» на «халатность» и прекратил преследование в связи с истечением срока давности по новому обвинению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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