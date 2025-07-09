Челябинцы с доходом ниже прожиточного минимума получают от государства до 350 тысяч рублей в рамках социального контракта. В эффективности этого механизма убедились депутаты гордумы Челябинска.
«Социальный контракт — это социальная помощь гражданину для того, чтобы он вышел из непростого финансового состояния, которое сложилось в его семье, чтобы ему дать толчок для дальнейшего зарабатывания денег, чтобы он мог достойно обеспечить свою семью. Мы убедились в эффективности этой меры социальной поддержки. Соцконтракт действительно хорошо работает у нас в городе и служит подспорьем, помогающим людям найти выход из сложной жизненной ситуации», — прокомментировал спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков.
В рамках соцконтракта гражданин представляет бизнес-план, который ему, в том числе бесплатно, помогают составить. Получив средства на воплощение бизнес-плана в размере до 350 тысяч рублей, он его реализует. Депутаты из постоянной комиссии по соцполитике посетили четырех челябинцев, получивших деньги в рамках соцконтракта.
Валентина Пятковская получила по соцконтракту средства на открытие своей гончарной мастерской «Керамистика» на Комсомольском проспекте. На эти день она приобрела муфельную печь для обжига гончарных изделий. Сегодня она проводит уроки и мастер-классы по гончарному мастерству. Желающих столько, что сейчас с Валентиной работают две помощницы. Часть изделий, изготовленных собственными руками, участники мастер-классов забирают себе. Часть продукции, изготовленной Валентиной и ее помощницами, идет на реализацию. Основной канал продаж — через соцсети.
Кондитер Вера Бовтунова на средства соцконтракта открыла в микрорайоне «Парковый премиум» свою студию авторских тортов. Она печет торты на заказ для свадеб и других торжественных событий. Ее кулинарное творчество не только обладает изысканным вкусом, но и радует глаз. При этом она использует только натуральные ингредиенты. По словам кондитера, средства соцконтракта покрыли примерно половину расходов на открытие студии. Продукция кондитера расписана на несколько недель вперед.
Еще одна точка, открытая по соцконтракту — вокальная студия на проспекте Ленина. Здесь можно научиться петь независимо от опыта и уровня подготовки. Также депутаты посетили детский центр развития «Голубая пирамидка» в Ленинском районе. Центр занимается с детьми разного возраста по разным профилям — от подготовки к школе до социально-бытового ориентирования. По словам создателя центра, к идее ее подтолкнул собственный опыт — она многодетная мама, имеющая в том числе ребенка с особенностями развития.
Полномочиями по заключению соцконтракта органы местного самоуправления наделены с 2020 года. По словам председателя комитета по соцполитике мэрии Челябинска Ларисы Мошковой, с этого момента заключено 4889 социальных контрактов. В этом году заключено 740. В большинстве остальных случаев специалисты помогают гражданам в доработке бизнес-планов.
«Все боятся кучи документов, сложностей с чиновниками и непонятностей. Как мы убедились, на самом деле все очень просто. За полтора месяца можно получить 350 тысяч рублей на социальный контракт и начать свое дело. За этим стоит национальный проект „Семья“, в рамках которого государством через службу социальной защиты выделяются деньги на соцконтракт. Поэтому всем, кто в этом нуждается, рекомендую: заходите в интернет, вбивайте в поисковике „социальный контракт“, и ваша мечта сбудется. Особенно если вы подходите к делу с душой», — резюмировал по итогам поездки председатель комиссии гордумы по соцполитике Антон Рыжий.
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