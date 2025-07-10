ММК освоил выпуск уникального металлопроката

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») начал выпуск металлопроката с инновационным покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния (Zn-Al-Mg), который имеет уникальную стойкость к коррозии. Технология разработана экспертами Научно-технического центра предприятия совместно со специалистами группы Главного прокатчика, сообщили URA.RU в пресс-службе комбината.
«Металлопрокат с новым легированным покрытием на основе Zn-Al-Mg сплава обеспечивает большую долговечность, надежность и экономическую эффективность стальных конструкций и изделий. Испытания показали, что это покрытие превосходит классическое цинковое покрытие, что позволяет снизить массу наносимого слоя на металлопрокат, обеспечив при этом рост срока эксплуатации изделий», — отметили в пресс-службе ММК.
Преимущества новой защитной системы обусловлены рядом факторов:
• За счет сочетания катодной защиты, обеспечиваемой цинком, и барьерных свойств плотных оксидных пленок алюминия и магния, покрытие на базе Zn-Al-Mg демонстрирует значительно более высокую антикоррозионную эффективность по сравнению с традиционными цинковыми покрытиями. Данная технология надежно защищает изделия даже в условиях повышенной влажности, воздействия агрессивных сред, а также в прибрежных районах и на промышленных объектах. Испытания в камерах соляного тумана подтверждают многократное увеличение срока службы благодаря высокой коррозионной стойкости покрытия.
• Присутствие легирующих компонентов в составе покрытия обеспечивает уникальный эффект самостоятельного восстановления незначительных повреждений поверхности. Это препятствует возникновению ржавчины, в том числе на кромках изделий, тем самым существенно увеличивая эксплуатационный ресурс продукции.
• Высокий уровень адгезии покрытия создает оптимальные условия для последующего нанесения полимерных слоев без утраты эксплуатационных характеристик. Такой подход позволяет многократно продлить срок службы изделий.
Покрытие прочное и устойчиво к истиранию, а также пластично при вытяжке. Это несомненное преимущество для производства долговечных кузовных деталей автомобилей, материалов для строительства и сельского хозяйства.
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