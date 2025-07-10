Выросло число погибших в жесткой аварии в Крыму

Число погибших в ДТП на трассе Бахчисарай-Севастополь выросло до пяти человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка, которая была за рулем отечественной машины, погибла
Девушка, которая была за рулем отечественной машины, погибла Фото:

Количество жертв ДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь увеличилось до пяти человек — в больнице скончалась девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ. Об этом рассказали в МВД Севастополя.

«Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Полиция Севастополя».

Авария произошла в 14:20 по местному времени. На дороге столкнулись машины ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Находившиеся в салоне иномарки четыре девушки погибли на месте. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем отечественного авто не уступила дорогу, что и привело к аварии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество жертв ДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь увеличилось до пяти человек — в больнице скончалась девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ. Об этом рассказали в МВД Севастополя. «Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Полиция Севастополя». Авария произошла в 14:20 по местному времени. На дороге столкнулись машины ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Находившиеся в салоне иномарки четыре девушки погибли на месте. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем отечественного авто не уступила дорогу, что и привело к аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...