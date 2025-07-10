Выросло число погибших в жесткой аварии в Крыму

Количество жертв ДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь увеличилось до пяти человек — в больнице скончалась девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ. Об этом рассказали в МВД Севастополя.
«Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Полиция Севастополя».
Авария произошла в 14:20 по местному времени. На дороге столкнулись машины ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Находившиеся в салоне иномарки четыре девушки погибли на месте. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем отечественного авто не уступила дорогу, что и привело к аварии.
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