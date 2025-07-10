Сырский пожаловался на качество военной медицины ВСУ

На стабилизационных пунктах Вооруженных сил Украины (ВСУ) остро не хватает медицинского персонала. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Имеющийся уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабпунктах медиков не хватает», — написал Сырский в своем telegram-канале. Особенно это касается младшего медицинского звена — боевых медиков, чья роль на передовой крайне важна.
Сырский провел специальное совещание, посвященное проблемным вопросам военной медицины. По его словам, особенно остро стоит вопрос состояния полевой медицины и медицинской эвакуации раненых с переднего края. Он подчеркнул, что для повышения эффективности медицинской эвакуации необходимо внедрение современных технологий, в том числе использование беспилотных систем.
Для решения кадровой проблемы Сырский сообщил, что с мая 2025 года 2% выпускников базовых заведений военного профиля направляются на подготовку по специальности боевого медика. Однако этого недостаточно для полного покрытия потребностей фронта, поэтому продолжается поиск дополнительных решений и рассмотрение предложений командиров медицинских подразделений.
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