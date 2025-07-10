Россиян призвали открыть несколько банковских вкладов

Поскольку процентные ставки по депозитам идут на спад, целесообразно распределить сбережения между вкладами с различными сроками размещения. При этом основную сумму целесообразно размещать на долгосрочных счетах сроком до двух-трех лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Я считаю, что вне зависимости от имеющейся для размещения суммы ее лучше разбить на вклады с разными сроками. Основную часть, по моему мнению, лучше всего положить на вклады со сроком 2–3 лет: там высокие доходности. Если, например, сегодня 250 тысяч рублей положить на 3 года на вклад со ставкой в 19,5%, то к концу срока получится забрать 396 тысяч рублей», — отметил Балынин в разговоре с aif.ru.
Экономист отмечает, что депозиты сроком более трех лет с процентной ставкой 15% представляют собой привлекательный и надежный финансовый инструмент. Согласно его расчетам, если разместить на такой вклад 100 тысяч рублей на пять лет, по завершении срока сумма увеличится до 175 тысяч рублей. Балынин прогнозирует, что к 1 января 2026 года сумма денежных средств на депозитных счетах в банках увеличится до 70 трлн рублей. Для сравнения, по состоянию на 1 мая 2025 года этот показатель составлял приблизительно 59 трлн рублей.
Ранее схожие рекомендации по размещению средств на банковских депозитах давали предприниматель Олег Дерипаска и глава ВТБ Андрей Костин, отмечая надежность и доходность этого инструмента. По прогнозам ВТБ, в 2025 году объем депозитов в российских банках может вырасти на 21% и достичь 65 трлн рублей, а процентный доход граждан превысит инфляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.