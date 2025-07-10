Адвоката скандальной группы Pussy Riot ищет полиция. Фото

Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова МВД объявило в розыск по уголовной статье
© Служба новостей «URA.RU»
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Основания для розыска адвоката группы не уточняются
Основания для розыска адвоката группы не уточняются Фото:

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова по подозрению в совершении уголовного преступления. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска. По какой конкретно статье разыскивается адвокат — непонятно.

В карточке сказано, что Захватов разыскивается по статье УК РФ
В карточке сказано, что Захватов разыскивается по статье УК РФ
Фото:

Ранее стало известно, что адвокат, экс-защитник Pussy Riot Николай Позов (включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) был внесен МВД в список разыскиваемых лиц по уголовной статье. Причины объявления Позова в розыск также не уточняются. В 2012 году он принимал участие в защите участниц музыкального коллектива Pussy Riot совместно с другими адвокатами. Однако в ноябре того же года защитники отказались продолжать работу по данному делу. А в 2024 году он был внесен в список иностранных агентов.

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Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье МВД России объявило в розыск адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова по подозрению в совершении уголовного преступления. Об этом говорится на сайте ведомства. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска. По какой конкретно статье разыскивается адвокат — непонятно. Ранее стало известно, что адвокат, экс-защитник Pussy Riot Николай Позов (включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) был внесен МВД в список разыскиваемых лиц по уголовной статье. Причины объявления Позова в розыск также не уточняются. В 2012 году он принимал участие в защите участниц музыкального коллектива Pussy Riot совместно с другими адвокатами. Однако в ноябре того же года защитники отказались продолжать работу по данному делу. А в 2024 году он был внесен в список иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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