Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье
МВД России объявило в розыск адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова по подозрению в совершении уголовного преступления. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска. По какой конкретно статье разыскивается адвокат — непонятно.
Ранее стало известно, что адвокат, экс-защитник Pussy Riot Николай Позов (включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) был внесен МВД в список разыскиваемых лиц по уголовной статье. Причины объявления Позова в розыск также не уточняются. В 2012 году он принимал участие в защите участниц музыкального коллектива Pussy Riot совместно с другими адвокатами. Однако в ноябре того же года защитники отказались продолжать работу по данному делу. А в 2024 году он был внесен в список иностранных агентов.
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