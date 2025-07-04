МВД объявило в розыск адвоката, экс-защитника Pussy Riot Полозова*

МВД России внесло адвоката Николая Полозова* (включен в реестр иноагентов) в список разыскиваемых лиц по уголовной статье. Информация об этом размещена в официальной базе ведомства.
«Полозов Николай Николаевич. Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе данных МВД. Цитата по RT.
Причины объявления Полозова в розыск ведомство официально не уточняет. В открытых источниках отсутствуют сведения о конкретной статье Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело. Ранее аналогичным образом в розыск был объявлен журналист и иноагент Александр Плющев*, что также нашло отражение в базе МВД.
Полозов, уроженец Москвы, родился в декабре 1980 года. В период обучения он занимал должность помощника нотариуса, а после завершения высшего образования начал работать в юридическом департаменте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Свою адвокатскую деятельность Полозов осуществляет с 2008 года. В 2012 году он принимал участие в защите участниц музыкального коллектива Pussy Riot совместно с другими адвокатами. Однако в ноябре того же года защитники отказались продолжать работу по данному делу.
В конце 2024 года Полозов был внесен в список иностранных агентов. Он публиковал материалы, содержавшие призывы к оказанию поддержки Вооруженным силам Украины и различным террористическим организациям, а также распространял недостоверную информацию.
* Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.
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