Власти Литвы эвакуировались в бункер из-за атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотник не представлял опасности для Литвы
Беспилотник не представлял опасности для Литвы Фото:

Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище после того, как на территорию страны со стороны Беларуси проник самодельный летательный аппарат. Его ошибочно приняли за военный беспилотник, сообщило агентство Bloomberg.

«Лидеров Литвы увезли в убежище после сообщения о вхождении боевого беспилотника в воздушное пространство балтийской страны со стороны соседней Беларуси. Первоначально власти считали, что летающий объект может представлять опасность. Низколетящий объект, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, не представлял угрозы», — написало издание Bloomberg.

В безопасное место были переведены премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и председатель парламента Саулюс Сквернялис. Власти страны решили, что был запущен беспилотник типа Shahed. Он на три минуты зашел в воздушное пространство Литвы, но потерпел крушение на территории страны примерно в километре от границы с Белоруссией. Позже стало известно, что БПЛА оказался имитационным дроном Gerbera.

Как URA.RU писало ранее, в июне польские военные сообщали о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Месяцем ранее истребители НАТО были подняты для сопровождения российского Су-24.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище после того, как на территорию страны со стороны Беларуси проник самодельный летательный аппарат. Его ошибочно приняли за военный беспилотник, сообщило агентство Bloomberg. «Лидеров Литвы увезли в убежище после сообщения о вхождении боевого беспилотника в воздушное пространство балтийской страны со стороны соседней Беларуси. Первоначально власти считали, что летающий объект может представлять опасность. Низколетящий объект, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, не представлял угрозы», — написало издание Bloomberg. В безопасное место были переведены премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и председатель парламента Саулюс Сквернялис. Власти страны решили, что был запущен беспилотник типа Shahed. Он на три минуты зашел в воздушное пространство Литвы, но потерпел крушение на территории страны примерно в километре от границы с Белоруссией. Позже стало известно, что БПЛА оказался имитационным дроном Gerbera. Как URA.RU писало ранее, в июне польские военные сообщали о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Месяцем ранее истребители НАТО были подняты для сопровождения российского Су-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...