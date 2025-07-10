В регионе РФ построят масштабную трассу до европейского чуда природы

В Дагестане построят транспортную артерию к знаменитому бархану Сарыкум
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В Дагестане выделили землю для строительства дороги к бархану Сарыкум
В Дагестане выделили землю для строительства дороги к бархану Сарыкум Фото:

В Дагестане начнется строительство подъездной дороги к бархану Сарыкум — крупнейшему изолированному песчаному массиву в Европе. Для этого власти региона переведут землю в республиканскую собственность и передадут ее «Дагавтодору». Об этом сообщает Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана.

«Речь идет о двух участках общей площадью три гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручено изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки будут закреплены за „Дагавтодором“, который займется строительством дорожного полотна. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона», — говорится в telegram-канале Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана.

Сарыкум расположен в Кумторкалинском районе республики. Его высота достигает 262 метров, а площадь составляет около 600 гектаров. По данным заповедника «Дагестанский», на участке обитает более 250 видов наземных позвоночных животных, включая редкие и исчезающие виды, занесённые в Красные книги России и Дагестана.

Ранее телеканал RT сообщал, что в России при строительстве дорог в 2024 году использовали около 5,5 млн тонн переработанных отходов. Общая протяженность таких дорог составила почти 9 тыс. км. В качестве покрытия применялись золошлаковые смеси, резиновая крошка из шин и другие виды вторичного сырья. Эти меры реализуются в рамках программы по применению отходов в строительстве и ЖКХ до 2030 года. 

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В Дагестане начнется строительство подъездной дороги к бархану Сарыкум — крупнейшему изолированному песчаному массиву в Европе. Для этого власти региона переведут землю в республиканскую собственность и передадут ее «Дагавтодору». Об этом сообщает Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана. «Речь идет о двух участках общей площадью три гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручено изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки будут закреплены за „Дагавтодором“, который займется строительством дорожного полотна. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона», — говорится в telegram-канале Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Сарыкум расположен в Кумторкалинском районе республики. Его высота достигает 262 метров, а площадь составляет около 600 гектаров. По данным заповедника «Дагестанский», на участке обитает более 250 видов наземных позвоночных животных, включая редкие и исчезающие виды, занесённые в Красные книги России и Дагестана. Ранее телеканал RT сообщал, что в России при строительстве дорог в 2024 году использовали около 5,5 млн тонн переработанных отходов. Общая протяженность таких дорог составила почти 9 тыс. км. В качестве покрытия применялись золошлаковые смеси, резиновая крошка из шин и другие виды вторичного сырья. Эти меры реализуются в рамках программы по применению отходов в строительстве и ЖКХ до 2030 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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