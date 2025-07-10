В регионе РФ построят масштабную трассу до европейского чуда природы

В Дагестане начнется строительство подъездной дороги к бархану Сарыкум — крупнейшему изолированному песчаному массиву в Европе. Для этого власти региона переведут землю в республиканскую собственность и передадут ее «Дагавтодору». Об этом сообщает Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана.
«Речь идет о двух участках общей площадью три гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручено изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки будут закреплены за „Дагавтодором“, который займется строительством дорожного полотна. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона», — говорится в telegram-канале Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана.
Сарыкум расположен в Кумторкалинском районе республики. Его высота достигает 262 метров, а площадь составляет около 600 гектаров. По данным заповедника «Дагестанский», на участке обитает более 250 видов наземных позвоночных животных, включая редкие и исчезающие виды, занесённые в Красные книги России и Дагестана.
Ранее телеканал RT сообщал, что в России при строительстве дорог в 2024 году использовали около 5,5 млн тонн переработанных отходов. Общая протяженность таких дорог составила почти 9 тыс. км. В качестве покрытия применялись золошлаковые смеси, резиновая крошка из шин и другие виды вторичного сырья. Эти меры реализуются в рамках программы по применению отходов в строительстве и ЖКХ до 2030 года.
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