Начальник свердловского ГУФСИН Александр Федоров удостоен ордена Почета по указу президента РФ. Награждение руководителя подобным орденом считается первым в истории управления и ФСИН России, рассказали в пресс-службе ведомства.
«10 июля во ФСИН России состоялось награждение сотрудников территориальных органов ФСИН государственными и ведомственными наградами», — пояснили там. Награду Федорову вручил лично директор ФСИН Аркадий Гостев.
Отмечается, что награждение орденом Почета связано с результатами работы свердловского главка и подведомственных учреждений. Управление стабильно выполняет задачи, поставленные по реформированию уголовно-исполнительной системы, и достигает целевых показателей развития.
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