10 июля 2025

Впервые в истории ФСИН награду президента вручили начальнику из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Федоров руководит свердловским ГУФСИН с мая 2018 года
Федоров руководит свердловским ГУФСИН с мая 2018 года Фото:

Начальник свердловского ГУФСИН Александр Федоров удостоен ордена Почета по указу президента РФ. Награждение руководителя подобным орденом считается первым в истории управления и ФСИН России, рассказали в пресс-службе ведомства.

«10 июля во ФСИН России состоялось награждение сотрудников территориальных органов ФСИН государственными и ведомственными наградами», — пояснили там. Награду Федорову вручил лично директор ФСИН Аркадий Гостев.

Отмечается, что награждение орденом Почета связано с результатами работы свердловского главка и подведомственных учреждений. Управление стабильно выполняет задачи, поставленные по реформированию уголовно-исполнительной системы, и достигает целевых показателей развития.

Фото:

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Начальник свердловского ГУФСИН Александр Федоров удостоен ордена Почета по указу президента РФ. Награждение руководителя подобным орденом считается первым в истории управления и ФСИН России, рассказали в пресс-службе ведомства. «10 июля во ФСИН России состоялось награждение сотрудников территориальных органов ФСИН государственными и ведомственными наградами», — пояснили там. Награду Федорову вручил лично директор ФСИН Аркадий Гостев. Отмечается, что награждение орденом Почета связано с результатами работы свердловского главка и подведомственных учреждений. Управление стабильно выполняет задачи, поставленные по реформированию уголовно-исполнительной системы, и достигает целевых показателей развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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