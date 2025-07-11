Гидрометцентр: жара обойдет Челябинскую область стороной

Северные потоки воздуха с Арктики не дадут аномальной жаре охватить Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра. Регион на выходных ждет переменная облачность и отсутствие осадков.
«На большей части европейской территории России установился обширный антициклон, который принес жару в Центральные регионы. Южный Урал при этом оказался на восточной, юго-восточной периферии антициклона, в связи с чем, северными потоками на регион будет распространяться воздушная масса с Арктики. Она не даст аномальной жаре охватить регион, и даже немного снизит температуру воздуха. При этом дожди маловероятны», — уточнили в пресс-службе.
По данным гидрометцентра, в Челябинской области 12 июля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью поднимется до 16 градусов, а в горах и низинах опустится до 7. Днем прогнозируют до 28 градусов тепла. В Челябинске — до 25 градусов.
13 июля сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13 градусов, днем поднимутся до 21-26 градусов. В Челябинске ночью ожидается 11-13 градусов, днем 22-24 градуса.
Переменная облачность без осадков также прогнозируется и 14 июля. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Ночью температура составит 8-13 градусов, днем 21-26 градусов. В Челябинске ночью ожидается 12-14 градусов, днем 21-23 градуса.
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