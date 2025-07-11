От разрухи до лидера в отрасли: кто и как поднимал «Южуралзолото» после ликвидации

Суд в Челябинске передал государству «Южуралзолото»

11 июля 2025 в 15:06 Размер текста - 17 +

Струков выкупил лицензии на добычу руды на карьере в Пласте после ликвидации «Южуралзолота» в 1994 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото» В 1994 вышло постановление о ликвидации убыточного советского предприятия «Южуралзолото» в Челябинской области. Шахты были разграблены и затоплены. Работавший тогда на шахте «Восточная» Константин Струков решил выкупить лицензию на аукционе на добычу руды. Он лично участвовал в работах по восстановлению шахты и пять лет прожил в общежитиях вместе с рядовыми сотрудниками. Кто и как восстанавливал убыточное предприятие, которого сейчас могло и не быть на карте Челябинской области, в материале на URA.RU. Объединение-аутсайдер Чтобы правильно понять развивающиеся сегодня события вокруг холдинга «Южуралзолото» и ее президента Константина Струкова, нужно обратиться к истории и беспристрастно проанализировать путь компании за последние тридцать лет. В 90-е годы ЮГК считалось объединением-аутсайдером в системе Главалмаззолото СССР. Восстановление началось с модернизации и ремонта аварийного оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие имело в своем составе только ФЗЦО имени Артема (введена в эксплуатацию в 1911 году), Новотроицкий обжиговый завод (введен в эксплуатацию в 30-е годы) и строящуюся Кочкарскую ЗИФ. Первые две компании нуждались в реконструкции, но из-за развала СССР сделать это не успели. В итоге к середине 90-х предприятие из-за низкой рентабельности планировали закрыть и в 1994 году вышло соответствующее постановление. Злая шутка с названием После ликвидации предприятия Струков выкупил лицензию на добычу руды на обычном аукционе. Тогда он решил сохранить старое советское название, что сейчас сыграло с ним злую шутку. Если бы название было изменено, то и претензий бы не было к нему как к собственнику. В Пласт пришла молодая команда профессионалов. Струков лично участвовал в восстановлении затопленных шахт. При этом пять лет он прожил в общежитиях рядом со своими сотрудниками. Восстановление началось с модернизации и ремонта аварийного оборудования. Первыми были восстановлены шахты «Восточная» и ФЗЦО имени Артема. Следом заработали шахты Центральная и Кочкарская ЗИФ. После приобретения лицензии начались восстановительные работы для добычи руды на Светлинском карьере. Параллельно Струков наладил научно-техническое сотрудничество с «Иргиредметом». Предприятие в советские годы считалось главным научно-исследовательским институтом золотодобывающей отрасли. Постепенно «Южуралзолото», находящиеся в разрухе и убытках, становится успешным холдингом в России. Орден «За заслуги перед Хакасией» В начале 2000-х Струков покупает первый актив за пределами Урала — Коммунаровский рудник в Хакасии. На предприятии сразу же началась реконструкция, которая помогла сохранить его и поселок Богомдарованный, где проживало более трех тысяч человек. В 2025 году в честь Дня рождения республики Струков получил орден «За заслуги перед Хакасией». Перестройка может нарушить работу компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Светлинском и Березняковском месторождениях после полной отработки запасов окисленных руд были построены, а позднее и запущены, современные золотоизвлекательные фабрики. На них проходила переработка первичных сульфидных руд. Расширение производства ЮГК шло не только за счет реконструкции действующих производств и комплексной отработки запасов, но и за счет географической диверсификации золотодобычи. Здесь следует отметить месторождения «Эльдорадо» и «Высокое» в Красноярском крае, на которых построены золотоизвлекательные фабрики. Перестройка нарушит работу Производство золота компанией ЮГК с конца 90-х годов и по настоящее время возросло с 0,5 до 15 тонн в год. Сейчас любая структурная или организационная перестройка на эффективно работающем предприятии негативно скажется на деятельности всех входящих в нее предприятий. К тому же, подобные процессы способны нарушить нормальный инвестиционный климат в обществе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 1994 вышло постановление о ликвидации убыточного советского предприятия «Южуралзолото» в Челябинской области. Шахты были разграблены и затоплены. Работавший тогда на шахте «Восточная» Константин Струков решил выкупить лицензию на аукционе на добычу руды. Он лично участвовал в работах по восстановлению шахты и пять лет прожил в общежитиях вместе с рядовыми сотрудниками. Кто и как восстанавливал убыточное предприятие, которого сейчас могло и не быть на карте Челябинской области, в материале на URA.RU. Чтобы правильно понять развивающиеся сегодня события вокруг холдинга «Южуралзолото» и ее президента Константина Струкова, нужно обратиться к истории и беспристрастно проанализировать путь компании за последние тридцать лет. В 90-е годы ЮГК считалось объединением-аутсайдером в системе Главалмаззолото СССР. Предприятие имело в своем составе только ФЗЦО имени Артема (введена в эксплуатацию в 1911 году), Новотроицкий обжиговый завод (введен в эксплуатацию в 30-е годы) и строящуюся Кочкарскую ЗИФ. Первые две компании нуждались в реконструкции, но из-за развала СССР сделать это не успели. В итоге к середине 90-х предприятие из-за низкой рентабельности планировали закрыть и в 1994 году вышло соответствующее постановление. После ликвидации предприятия Струков выкупил лицензию на добычу руды на обычном аукционе. Тогда он решил сохранить старое советское название, что сейчас сыграло с ним злую шутку. Если бы название было изменено, то и претензий бы не было к нему как к собственнику. В Пласт пришла молодая команда профессионалов. Струков лично участвовал в восстановлении затопленных шахт. При этом пять лет он прожил в общежитиях рядом со своими сотрудниками. Восстановление началось с модернизации и ремонта аварийного оборудования. Первыми были восстановлены шахты «Восточная» и ФЗЦО имени Артема. Следом заработали шахты Центральная и Кочкарская ЗИФ. После приобретения лицензии начались восстановительные работы для добычи руды на Светлинском карьере. Параллельно Струков наладил научно-техническое сотрудничество с «Иргиредметом». Предприятие в советские годы считалось главным научно-исследовательским институтом золотодобывающей отрасли. Постепенно «Южуралзолото», находящиеся в разрухе и убытках, становится успешным холдингом в России. В начале 2000-х Струков покупает первый актив за пределами Урала — Коммунаровский рудник в Хакасии. На предприятии сразу же началась реконструкция, которая помогла сохранить его и поселок Богомдарованный, где проживало более трех тысяч человек. В 2025 году в честь Дня рождения республики Струков получил орден «За заслуги перед Хакасией». На Светлинском и Березняковском месторождениях после полной отработки запасов окисленных руд были построены, а позднее и запущены, современные золотоизвлекательные фабрики. На них проходила переработка первичных сульфидных руд. Расширение производства ЮГК шло не только за счет реконструкции действующих производств и комплексной отработки запасов, но и за счет географической диверсификации золотодобычи. Здесь следует отметить месторождения «Эльдорадо» и «Высокое» в Красноярском крае, на которых построены золотоизвлекательные фабрики. Производство золота компанией ЮГК с конца 90-х годов и по настоящее время возросло с 0,5 до 15 тонн в год. Сейчас любая структурная или организационная перестройка на эффективно работающем предприятии негативно скажется на деятельности всех входящих в нее предприятий. К тому же, подобные процессы способны нарушить нормальный инвестиционный климат в обществе.