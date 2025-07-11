Челябинец забил отца до смерти, спутав его с вором: ему грозит до 15 лет

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Дело рассмотрит Калининский райсуд Челябинска
Дело рассмотрит Калининский райсуд Челябинска Фото:

Калининский райсуд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который забил отца до смерти, перепутав его с вором. По крайней мере такую версию выдвинул сам обвиняемый, отметили в пресс-службе прокуратуры региона. При этом в пресс-службе СКР заявили, что между мужчинами завязалась драка, в которой старший получил травмы несовместимые с жизнью.

«Мужчина пояснил, что сильно опьянел и пошел спать, решив, что отец покинул квартиру. Проснулся из-за шума, увидел незнакомого мужчину и решил, что тот незаконно проник в квартиру. Повалил незнакомца на пол, нанес многочисленные удары и затем обратился к соседке, чтобы последняя вызвала полицию и скорую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

При этом в пресс-службе СКР приводят иную версию событий. Там рассказали, что челябинец напал на отца. В ходе ссоры он нанес родителю не менее 39 ударов руками и ногами по голове и туловищу, при этом сбив с ног пенсионера. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице через два часа после госпитализации.

Сейчас по делу собрана достаточная доказательственная база. В материалах присутствует признание челябинца. Это может стать одним из смягчающих вину обстоятельством. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Калининский райсуд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который забил отца до смерти, перепутав его с вором. По крайней мере такую версию выдвинул сам обвиняемый, отметили в пресс-службе прокуратуры региона. При этом в пресс-службе СКР заявили, что между мужчинами завязалась драка, в которой старший получил травмы несовместимые с жизнью. «Мужчина пояснил, что сильно опьянел и пошел спать, решив, что отец покинул квартиру. Проснулся из-за шума, увидел незнакомого мужчину и решил, что тот незаконно проник в квартиру. Повалил незнакомца на пол, нанес многочисленные удары и затем обратился к соседке, чтобы последняя вызвала полицию и скорую помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. При этом в пресс-службе СКР приводят иную версию событий. Там рассказали, что челябинец напал на отца. В ходе ссоры он нанес родителю не менее 39 ударов руками и ногами по голове и туловищу, при этом сбив с ног пенсионера. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице через два часа после госпитализации. Сейчас по делу собрана достаточная доказательственная база. В материалах присутствует признание челябинца. Это может стать одним из смягчающих вину обстоятельством. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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