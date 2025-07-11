После суда о национализации ЮГК выложила видео, как Струков начинал бизнес

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Поднимая бизнес ЮГК, Константину Струкову пришлось жить в вагончике пять лет
Поднимая бизнес ЮГК, Константину Струкову пришлось жить в вагончике пять лет Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Проиграв Генпрокуратуре РФ суд о национализации, челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выложил видео о создании группы силами ее будущего президента Константина Струкова. Начинался бизнес с вагончика, в котором поначалу жили топ-менеджеры.

«На энтузиазме каком-то выезжали, все жили в палатках, балках, машинах. Стремление какое-то было, какой-то подъем», — рассказал Струков.

Предприятие в Пласте находилось в разрухе. Люди месяцами не получали зарплату. Приехав в город, новые руководители восстановили график платежей. Люди не верили, что зарплата будет своевременной, еще год. Потом привыкли, рассказал Струков.

«Я прожил пять лет в вагончике строительном. Только потом мы смогли себе приобрести жилье, как-то обустроиться», — вспомнил Струков.

За два месяца восстановили подземный комплекс, и осенью началась добыча. Но произвести оказалось недостаточно. Гохран драгметалл не покупал — потребовалось выстраивать систему продаж. В силы и способности Струкова поверил тогдашний губернатор Петр Сумин.

«Вот, пожалуйста, теплица такая, что только не выращивают, да? Какие сорта помидоров, перец! Посмотрите, сколько цветов!», — гордятся сотрудники предприятия.

Компания развивает социальный комплекс. Построили свою теплицу: в столовой круглогодично есть овощи на обед. Сдают высотки: семьи рабочих живут в благоустроенных квартирах.

Спустя годы, Струков доволен результатом. Порадовался тому, что предприятие знают все, трудится большой коллектив — около двадцати тысяч человек. Сказал, что другого пути для себя и не видел.

ЮГК суд по иску Генпрокуратуры РФ национализировал 11 июля. Государство получило в собственность не только золотодобывающее производство, но и другие связанные с ним компании. Струкову предъявили претензии в том, что, по мнению надзорного ведомства, он лоббировал интересы бизнеса, будучи депутатом заксобрания региона.

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Проиграв Генпрокуратуре РФ суд о национализации, челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выложил видео о создании группы силами ее будущего президента Константина Струкова. Начинался бизнес с вагончика, в котором поначалу жили топ-менеджеры. «На энтузиазме каком-то выезжали, все жили в палатках, балках, машинах. Стремление какое-то было, какой-то подъем», — рассказал Струков. Предприятие в Пласте находилось в разрухе. Люди месяцами не получали зарплату. Приехав в город, новые руководители восстановили график платежей. Люди не верили, что зарплата будет своевременной, еще год. Потом привыкли, рассказал Струков. «Я прожил пять лет в вагончике строительном. Только потом мы смогли себе приобрести жилье, как-то обустроиться», — вспомнил Струков. За два месяца восстановили подземный комплекс, и осенью началась добыча. Но произвести оказалось недостаточно. Гохран драгметалл не покупал — потребовалось выстраивать систему продаж. В силы и способности Струкова поверил тогдашний губернатор Петр Сумин. «Вот, пожалуйста, теплица такая, что только не выращивают, да? Какие сорта помидоров, перец! Посмотрите, сколько цветов!», — гордятся сотрудники предприятия. Компания развивает социальный комплекс. Построили свою теплицу: в столовой круглогодично есть овощи на обед. Сдают высотки: семьи рабочих живут в благоустроенных квартирах. Спустя годы, Струков доволен результатом. Порадовался тому, что предприятие знают все, трудится большой коллектив — около двадцати тысяч человек. Сказал, что другого пути для себя и не видел. ЮГК суд по иску Генпрокуратуры РФ национализировал 11 июля. Государство получило в собственность не только золотодобывающее производство, но и другие связанные с ним компании. Струкову предъявили претензии в том, что, по мнению надзорного ведомства, он лоббировал интересы бизнеса, будучи депутатом заксобрания региона.
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