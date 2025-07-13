В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

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На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность
На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность Фото:
новость из сюжета
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В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает местный МЧС.

«На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — написано в смс-оповещении. Жителям рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном месте (подвале, защитном сооружении). При падении ракет просят звонить по номеру 112.

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В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает местный МЧС. «На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — написано в смс-оповещении. Жителям рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном месте (подвале, защитном сооружении). При падении ракет просят звонить по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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