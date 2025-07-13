В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает местный МЧС.
«На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — написано в смс-оповещении. Жителям рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном месте (подвале, защитном сооружении). При падении ракет просят звонить по номеру 112.
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