Лето — время пляжей, купания и отдыха. Но зачастую у взрослого человека не находится времени для этого. Вот и корреспондент URA.RU только лишь в середине июля выкроил выходной, и поехал открывать пляжный и купальный сезоны. Прелести песочного пляжа, теплое озеро и надоедливые чайки — все это журналист испытал на себе.
Подготовка к дороге
Было решено провести один из выходных дней на озере «Песчаное» в Еткульском районе. Сборы не заняли много времени: надо было лишь взять купальные принадлежности, несколько бутылок с водой и небольшой перекус. После всех приготовлений и осмотра технического состояния автомобиля мы с женой выдвинулись в сторону водоема.
Мы не одни такие
Согласно навигатору, дорога до Песчаного должна была занять около часа. Мы достаточно быстро выехали из Челябинска. Но уже в Еткульском районе появились первые проблемы: пробка из-за ремонта дороги. На участке введено реверсивное движение. Проезд регулируется светофором.
Как выяснилось, на озера ехали не мы одни. Достаточно быстро позади нас образовалась целая вереница из отдыхающих. Спустя какое-то время сложный участок был преодолен, до озера оставались считанные километры.
На ощупь по лесу
Местом для отдыха мы выбрали базу «Южный берег». Но добраться до нее удалось не сразу. Она расположилась в глубине леса. Никаких указателей мы не увидели. В итоге, петляя по лесным тропкам, буквально на ощупь, мы выехали к паркингу базы.
Яблоку упасть негде
Парковка оказалась забита. Люди оставляли свои автомобили чуть-ли не друг на друге. Покрутившись нам все же удалось найти место.
Палаточный лагерь и пляж
Вход на базу стоил 150 рублей с человека. На территории разрешено разбивать палатки (оплачивается отдельно). Отдыхающим также предлагают мангал в общей зоне, прокат сап-бордов. Также можно забронировать уютные дома. Нам допуслуги были не нужны. Поэтому мы сразу прошли на пляж.
На пляже мы увидели деревянные лежаки, часть из которых находилась под навесами. Также была оборудована зона для игр в футбол и волейбол. Для детей помладше установлена детская площадка в виде корабля. Они с большим интересом играли на ней. В озеро можно зайти по берегу или по настилу. Вода вполне прогрелась за половину лета.
Гори, гори ясно!
На пляже мы заметили большое костровище. По выходным здесь организуют пионерский костер. Готовиться начинают еще днем: сотрудники свозят сухие ветки к месту. Вечером это все поджигают и начинают водить хороводы.
Ветер и чайки
В тот выходной, который мы выбрали для пляжа, дул сильный ветер. Это немного испортило впечатления. Но наглые чайки, которые постоянно кружили над пляжем, повеселили.
Лежаки были не совсем удобными (возможно нужно было взять с собой какое-то покрывало). Отлежав бока, мы поняли, что идеальным решением мог стать надувной матрас. Его можно было установить прям на песке и спокойно загорать. Но его с собой мы не взяли.
Обратная дорога
На базе мы пробыли до вечера. На обратном пути пробка на участке с ремонтом дороги была в разы меньше. Скорее всего, многие из отдыхающих остались у озер с ночевкой. А значит, наши люди умеют не только трудиться, но и отдыхать.
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