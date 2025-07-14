14 июля 2025

В Троицке перекроют центр города для съемок семейного фильма

© Служба новостей «URA.RU»
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Сьемки фильма пройдут 15 июля
Сьемки фильма пройдут 15 июля Фото:

В Троицке Челябинской области перекроют несколько центральных улиц для съемок семейного фильма «Привет, Медведь!». Кроме того, будут изменены маршруты четырех автобусов.

«Сегодня в нашем городе стартует съемка фильма „Привет, Медведь!“. В связи с этим будет перекрытие движения автотранспорта на трех улицах и изменены марршруты движения четырех автобусов», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Движение автотранспорта временно приостановлено на следующих отрезках городских улиц: на улице Октябрьской — в промежутке от улицы Разина до улицы Климова с 10:00 до 12:00; на улице Климова — от гостиницы «Центральная» до здания МБУ «Троицкий краеведческий музей» с 14:00 до 17:00; а также на участке улицы Ленина — от улицы Разина до отделения Почты России с 14:00 до 17:00. Также внесены коррективы в схемы движения общественного транспорта, проходящего по данным улицам — изменятся маршруты автобусов №7, 8, 11 и 12.

Съемки полнометражной семейной комедии федерального масштаба «Привет, медведь!» задуманы в 20 городах. Их проводит кинокомпания «FENIX CINEMA» в рамках Всероссийского проекта. В ролях: Татьяна Ярцева, Матвей Никонов, а также учащиеся киношколы. Премьера состоится летом 2026 года. 

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В Троицке Челябинской области перекроют несколько центральных улиц для съемок семейного фильма «Привет, Медведь!». Кроме того, будут изменены маршруты четырех автобусов. «Сегодня в нашем городе стартует съемка фильма „Привет, Медведь!“. В связи с этим будет перекрытие движения автотранспорта на трех улицах и изменены марршруты движения четырех автобусов», — уточнили в пресс-службе администрации города. Движение автотранспорта временно приостановлено на следующих отрезках городских улиц: на улице Октябрьской — в промежутке от улицы Разина до улицы Климова с 10:00 до 12:00; на улице Климова — от гостиницы «Центральная» до здания МБУ «Троицкий краеведческий музей» с 14:00 до 17:00; а также на участке улицы Ленина — от улицы Разина до отделения Почты России с 14:00 до 17:00. Также внесены коррективы в схемы движения общественного транспорта, проходящего по данным улицам — изменятся маршруты автобусов №7, 8, 11 и 12. Съемки полнометражной семейной комедии федерального масштаба «Привет, медведь!» задуманы в 20 городах. Их проводит кинокомпания «FENIX CINEMA» в рамках Всероссийского проекта. В ролях: Татьяна Ярцева, Матвей Никонов, а также учащиеся киношколы. Премьера состоится летом 2026 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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