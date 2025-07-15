Почти четыре млрд рублей Челябинская область направила на восстановление ДНР

Челябинская область в рамках шефской помощи направила на восстановление Ясиноватой и Волновахи в ДНР почти четыре миллиарда рублей. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«Уже три года мы помогаем братскому Донбассу. Ясиноватая — тот город, куда мы пришли с первых дней, как и в Волноваху. Сегодня Ясиноватский муниципальный округ — это не только сама Ясиноватая, но и Авдеевка. За эти годы мы проинвестировали уже 2,2 млрд рублей в Ясиноватский округ. В Волноваху — 1,7 млрд рублей», — сообщил Текслер.
Он добавил, что по линии шефской помощи в Донбассе восстанавливают дороги, ремонтируют храмы, жилые дома, социальные объекты. Основное внимание уделяют городам, но работают и в малых населенных пунктах, например, поселке Донское Волновахского округа.
В числе прочего, в Волновахе за 2024 год Челябинская область благоустроила территорию у стоматологии, восстановила храм, школу и детсады, в Ясиноватой — заменила участок трубопровода, реконструировала площадь, провела ремонты многоквартирных домов и дорог.
Между Челябинском и городом Ясиноватая действует соглашение о сотрудничестве. Его 26 апреля подписали глава уральского города Алексей Лошкин и временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.
Волноваха и Ясиноватая являются подшефными территориями Челябинской области. Регион более двух лет помогает в восстановлении социальных объектов, жилья и дорог. В августе 2023 и 2024 годов Текслер лично посетил подшефную территорию.
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