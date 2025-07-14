14 июля 2025

В челябинском лесу грибы взращивают орхидеи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дикие орхидеи в лесу вырастают под грибной защитой
Дикие орхидеи в лесу вырастают под грибной защитой Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) грибы взращивают дикие орхидеи. Как рассказали в пресс-службе учреждения, без грибов семя растения погибнет.

«Как и для любой другой орхидеи, для этой нужен гриб-нянька. Без него крохотное, невесомое семечко пальчатокоренника, упавшее на лесную почву, не может прорасти», — сообщили в нацпарке.

Орхидеи, и в том числе пальчатокоренник Фукса, требуют продолжительного времени для роста. Гриб оберегает и питает их на протяжении двух-трех лет. Эти растения начинают цвести только на восьмом-одиннадцатом году жизни.

Нежные цветки пальчатокоренника Фукса лилово-розового цвета пока еще можно наблюдать на луговых просторах Зигальги. Но вскоре сезон цветения подойдет к концу.

Фиолетовые пятна на лепестках этих орхидей формируют своеобразный рисунок, напоминающий отпечаток человеческих пальцев. Однако название растение получило из-за корня, похожего на пальцы.

Цветение этого вида начинается на восьмом-одиннадцатом году жизни
Цветение этого вида начинается на восьмом-одиннадцатом году жизни
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) грибы взращивают дикие орхидеи. Как рассказали в пресс-службе учреждения, без грибов семя растения погибнет. «Как и для любой другой орхидеи, для этой нужен гриб-нянька. Без него крохотное, невесомое семечко пальчатокоренника, упавшее на лесную почву, не может прорасти», — сообщили в нацпарке. Орхидеи, и в том числе пальчатокоренник Фукса, требуют продолжительного времени для роста. Гриб оберегает и питает их на протяжении двух-трех лет. Эти растения начинают цвести только на восьмом-одиннадцатом году жизни. Нежные цветки пальчатокоренника Фукса лилово-розового цвета пока еще можно наблюдать на луговых просторах Зигальги. Но вскоре сезон цветения подойдет к концу. Фиолетовые пятна на лепестках этих орхидей формируют своеобразный рисунок, напоминающий отпечаток человеческих пальцев. Однако название растение получило из-за корня, похожего на пальцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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