В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) грибы взращивают дикие орхидеи. Как рассказали в пресс-службе учреждения, без грибов семя растения погибнет.
«Как и для любой другой орхидеи, для этой нужен гриб-нянька. Без него крохотное, невесомое семечко пальчатокоренника, упавшее на лесную почву, не может прорасти», — сообщили в нацпарке.
Орхидеи, и в том числе пальчатокоренник Фукса, требуют продолжительного времени для роста. Гриб оберегает и питает их на протяжении двух-трех лет. Эти растения начинают цвести только на восьмом-одиннадцатом году жизни.
Нежные цветки пальчатокоренника Фукса лилово-розового цвета пока еще можно наблюдать на луговых просторах Зигальги. Но вскоре сезон цветения подойдет к концу.
Фиолетовые пятна на лепестках этих орхидей формируют своеобразный рисунок, напоминающий отпечаток человеческих пальцев. Однако название растение получило из-за корня, похожего на пальцы.
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