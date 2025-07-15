В Златоусте присвоившая миллион кассир осталась работать и снова украла

Пойманную на растрате миллиона рублей кассира в Златоусте (Челябинская область) компания оставила работать, а та снова занялась присвоением. Как рассказали в пресс-службе полиции города, после первого суда готовится второй.
«Женщина уже была привлечена в марте 2024 года за хищение в особо крупном размере. Будучи кассиром, она присвоила 1,136 млн рублей. Руководство организации оставило женщину работать. Но компания вновь начала терпеть убытки», — сообщили в отделе полиции.
Женщине 41 год. На протяжении полутора лет, с января 2022 по июнь 2023 года, сотрудница присваивала деньги, получив за это срок в три года условно. Оставшись работать, кассир успела вернуть 200 тысяч. Однако изобрела новую схему вывода средств — 222 тысячи она успела вывести вновь. Произошло это с января 2024 по март 2025 года. Пока не дошло до суда, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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