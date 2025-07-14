Двоих жителей Челябинской области, задержанных УФСБ по региону при планировании сбыта крупной партии наркотиков, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, один из них получил 12 лет колонии, второй – девять.
«Суд признал виновными двух жителей региона в совершении двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере). Судебной инстанцией фигуранты признаны виновными и приговорены к 12 и девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В качестве дополнительного наказания им назначен штраф в размере 250 и 200 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил.
Челябинцев задержали при планировании сбыта партии наркотиков. У них обнаружили целую лабораторию. Из оборота было изъято свыше девяти килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!