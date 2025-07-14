14 июля 2025

Челябинцев отправили в колонию за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины получили 21 год заключения на двоих
Мужчины получили 21 год заключения на двоих Фото:

Двоих жителей Челябинской области, задержанных УФСБ по региону при планировании сбыта крупной партии наркотиков, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, один из них получил 12 лет колонии, второй – девять.

«Суд признал виновными двух жителей региона в совершении двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере). Судебной инстанцией фигуранты признаны виновными и приговорены к 12 и девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В качестве дополнительного наказания им назначен штраф в размере 250 и 200 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинцев задержали при планировании сбыта партии наркотиков. У них обнаружили целую лабораторию. Из оборота было изъято свыше девяти килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты.

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Двоих жителей Челябинской области, задержанных УФСБ по региону при планировании сбыта крупной партии наркотиков, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, один из них получил 12 лет колонии, второй – девять. «Суд признал виновными двух жителей региона в совершении двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере). Судебной инстанцией фигуранты признаны виновными и приговорены к 12 и девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В качестве дополнительного наказания им назначен штраф в размере 250 и 200 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу не вступил. Челябинцев задержали при планировании сбыта партии наркотиков. У них обнаружили целую лабораторию. Из оборота было изъято свыше девяти килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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