«Все записи стерли»: челябинцы добиваются наказания за истязания детей в садике

В Челябинске родители воспитанников детского сада №251 пытаются добиться наказания для воспитателя и няни, которые истязали детей. Несмотря на то, что женщин уволили, все записи с камер, которые являются главными доказательствами правонарушения, пропали. Подробности истории узнал корреспондент URA.RU.
«Этот кошмар начался весной, когда дети стали приходить из садика с синяками и отказывались возвращаться в группу. Тогда мы попросили посмотреть камеры видеонаблюдения всего лишь за один день и успели записать несколько моментов рукоприкладства. Воспитателя и няню сначала перевели в другую группу, а затем уволили, а сейчас нам сообщили, что все доказательства пропали», — рассказала URA.RU мама одного из малышей.
В пресс-службе региональной прокуратуры URA.RU подтвердили, что 30 апреля две сотрудницы детского сада уволились. В ходе прокурорской проверки была привлечена к административной ответственности по статье 5.57 часть 2 КоАП РФ заведующая детского сада, ей был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.
В пресс-службе СКР URA.RU пояснили, что не комментируют ход расследования. Тем временем родители сообщили, что у них осталась лишь малая часть записей.
«Мы считаем, что записи с видеокамер исчезли не случайно. СК их изъял лишь 5 мая, прошло достаточно времени, чтобы важнейшие доказательства „пропали“. Заведующая ведет себя высокомерно, с родителями на контакт не идет. Мы отправляли запрос в СК, чтобы они восстановили записи, однако нам пришел ответ, что такой технической возможности нет. Мы хотим добиться наказания для этих женщин», — уточнили родители.
Об инциденте в челябинском детском саду стало известно в конце апреля. Родители на записях видеокамер нашли подтверждения, что детей шлепают, таскают за руку и закрывают в спальне. Районная прокуратура оперативно инициировала проверку, в полиции региона подтвердили, что родители из этой группы подали сразу несколько обращений.
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