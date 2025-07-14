«У вас киста»: пожилую челябинку выписали из больницы с сильными болями

В Челябинске 73-летнюю пациентку выписали из горбольницы №3 с сильными болями, которые не позволяли ей ходить, спустя сутки после госпитализации, без обезболивающих уколов и дополнительных обследований. Врачи сообщили, что у женщины «всего лишь киста» и отправили к терапевту. Подробности истории узнал корреспондент URA.RU.
«У меня 19 июня начались сильные боли внизу живота, отдавали в ноги, да так, что я не могла ходить. Соседка вызвала скорую помощь, меня тут же госпитализировали, но в больнице ни врач, ни завотделением не выяснили причину, а сказали, что у меня всего лишь киста и с ней можно жить еще 20 лет», — рассказала URA.RU Елена Мартыновна. Выписной эпикриз есть в распоряжении редакции.
Челябинка уточнила, что на следующий день ее выписали из больницы несмотря на то, что она просила перевести ее в отделение гинекологии и дать хоть какое-то обезболивающее. Ходить из-за сильных болей она не могла, поэтому трансфер домой стал новым испытанием.
«Огромное спасибо мужчине-охраннику, он помог выйти из здания и сесть в такси. Дома я лишь лежала, не могала ни повернуться, ни сходить в туалет, ни даже попить воды. Мы вызвали врача из поликлиники, но врач выписал направление в поликлинику, куда я дойти бы не смогла. Следующей пришла грамотная молодая женщина, задала несколько вопросов и сразу сказала, что у меня защемление тазовых нервов», — добавила пенсионерка.
После выписанных уколов ей стало намного лучше, но сейчас челябинка недоумевает — неужели нельзя было поставить диагноз в больнице и поставить там хоть какой-то обезболивающий укол. Она просит специалистов регионального минздрава провести проверку из-за неоказания медпомощи.
«В 21 веке только четвертый врач смог поставить правильный диагноз, это неслыханно. Почему люди в таких современных больницах загибаются от боли, а их выписывают домой?» — говорит Елена Мартыновна.
Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе регионального минздрава. Там ответили, что взяли информацию в работу. Ответ будет опубликован после получения.
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