Челябинские хирурги за три часа полностью «пересобрали» сердце шестимесячному Захару из Донецка, который родился со сложным пороком. Сейчас малыш идет на поправку.
«Полная форма атриовентрикулярной коммуникации — это тяжелый врожденный порок сердца, при котором в органе практически нет ни одного здорового живого места. В результате трехчасовой операции правильная анатомия сердца была восстановлена», — рассказал завотделением врожденных и приобретенных пороков сердца ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск) Игорь Гладышев.
Хирург уточнил, что между желудочками сердца у малыша был большой дефект, между предсердиями — дефект поменьше, а створки клапанов сердца были перепутаны и объединены в одну. Единственное, что правильно сформировалось — это аорта и легочная артерия. С таким пороком детки с первых месяцев не получают достаточно кислорода, что напрямую влияет на их развитие. Также они сильно страдают легочными инфекциями. В саму больницу малыш поступил уже в тяжелом состоянии с очень низкой сатурацией и затяжным кашлем.
В челябинской клинике Захара подлечили и дообследовали, а затем прооперировали. Сейчас мальчик идет на поправку под контролем врачей. Сегодня мальчик с мамой Еленой выписан домой с благоприятным прогнозом — по мнению хирургов, уже скоро он начнет бегать, прыгать и кататься на велосипеде, как обычный здоровый ребенок.
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