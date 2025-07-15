Челябинские хирурги три часа собирали сердце младенцу из Донецка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Малыша сегодня выписали домой
Малыша сегодня выписали домой Фото:

Челябинские хирурги за три часа полностью «пересобрали» сердце шестимесячному Захару из Донецка, который родился со сложным пороком. Сейчас малыш идет на поправку.

«Полная форма атриовентрикулярной коммуникации — это тяжелый врожденный порок сердца, при котором в органе практически нет ни одного здорового живого места. В результате трехчасовой операции правильная анатомия сердца была восстановлена», — рассказал завотделением врожденных и приобретенных пороков сердца ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск) Игорь Гладышев.

Хирург уточнил, что между желудочками сердца у малыша был большой дефект, между предсердиями — дефект поменьше, а створки клапанов сердца были перепутаны и объединены в одну. Единственное, что правильно сформировалось — это аорта и легочная артерия. С таким пороком детки с первых месяцев не получают достаточно кислорода, что напрямую влияет на их развитие. Также они сильно страдают легочными инфекциями. В саму больницу малыш поступил уже в тяжелом состоянии с очень низкой сатурацией и затяжным кашлем.

В челябинской клинике Захара подлечили и дообследовали, а затем прооперировали. Сейчас мальчик идет на поправку под контролем врачей. Сегодня мальчик с мамой Еленой выписан домой с благоприятным прогнозом — по мнению хирургов, уже скоро он начнет бегать, прыгать и кататься на велосипеде, как обычный здоровый ребенок.

После операции малыш идет на поправку
После операции малыш идет на поправку
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Челябинские хирурги за три часа полностью «пересобрали» сердце шестимесячному Захару из Донецка, который родился со сложным пороком. Сейчас малыш идет на поправку. «Полная форма атриовентрикулярной коммуникации — это тяжелый врожденный порок сердца, при котором в органе практически нет ни одного здорового живого места. В результате трехчасовой операции правильная анатомия сердца была восстановлена», — рассказал завотделением врожденных и приобретенных пороков сердца ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск) Игорь Гладышев. Хирург уточнил, что между желудочками сердца у малыша был большой дефект, между предсердиями — дефект поменьше, а створки клапанов сердца были перепутаны и объединены в одну. Единственное, что правильно сформировалось — это аорта и легочная артерия. С таким пороком детки с первых месяцев не получают достаточно кислорода, что напрямую влияет на их развитие. Также они сильно страдают легочными инфекциями. В саму больницу малыш поступил уже в тяжелом состоянии с очень низкой сатурацией и затяжным кашлем. В челябинской клинике Захара подлечили и дообследовали, а затем прооперировали. Сейчас мальчик идет на поправку под контролем врачей. Сегодня мальчик с мамой Еленой выписан домой с благоприятным прогнозом — по мнению хирургов, уже скоро он начнет бегать, прыгать и кататься на велосипеде, как обычный здоровый ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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