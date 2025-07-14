В Златоусте (Челябинская область) скончался ветеран войны Леонид Станишевский, которому статус почетного гражданина власти города присвоили к 80-летию Победы. Ветерану было 93 года.
«Ушел из жизни почетный гражданин Златоуста, ветеран Великой Отечественной войны и Златоустовского машзавода Леонид Станишевский. Церемония прощания состоится 17 июля в храме Серафима Саровского», — рассказала газета «Златоустовский рабочий».
Леонид Францевич родился 14 июня 1932 года в Изяславе Хмельницкой области на Украине. Во время эвакуации из Львова получил ранения и лишился руки. В 1957 году он переехал в Златоуст, где трудился на машзаводе. Работал мастером, руководителем бюро, начальником отдела. Непрерывный стаж на заводе достиг 42 лет. Он был удостоен медали «За трудовую доблесть», юбилейных медалей в честь победы в Великой Отечественной войне и медали «Ветеран труда». Звание почетного гражданина Станишевский получил в марте 2025 года.
Умер Станишевский накануне, 14 июля. Соболезнования выразили мэр Олег Решетников, администрация, профком и совет ветеранов АО «Златмаш».
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