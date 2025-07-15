Сколько школьников в Екатеринбурге не сдали ЕГЭ: причина

В Екатеринбурге в 2025 году не сдали ЕГЭ восемь школьников. Их удалили с экзамена из-за шпаргалок. Об этом рассказала глава свердловского минобра Светлана Тренихина.
«608 учеников в этом году по всей стране были удалены с экзамена, 8 — это наши. Каждый случай мною отсматривается. Я смотрю, чтобы не было нарушений со стороны организаторов», — сказала Тренихина в ходе пресс-конференции ТАСС.
По ее словам, убеждать комиссию, что ученик проносил не шпаргалку, а «записку от мамы», — грубая ошибка. Вместе с этим министр объяснила, что нарушением считается не только использование шпаргалки, но и ее наличие. «Это ситуация неуспеха называется: рискнул всем и проиграл», — подчеркнула Тренихина.
При этом, по данным Рособрнадзора, число удаленных с единого государственного экзамена в этом году составило 781 человека. Из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!