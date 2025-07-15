Сколько школьников в Екатеринбурге не сдали ЕГЭ: причина

Восемь школьников в Екатеринбурге не сдали ЕГЭ из-за удаления с экзамена
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники проносили шпаргалки
Школьники проносили шпаргалки Фото:

В Екатеринбурге в 2025 году не сдали ЕГЭ восемь школьников. Их удалили с экзамена из-за шпаргалок. Об этом рассказала глава свердловского минобра Светлана Тренихина.

«608 учеников в этом году по всей стране были удалены с экзамена, 8 — это наши. Каждый случай мною отсматривается. Я смотрю, чтобы не было нарушений со стороны организаторов», — сказала Тренихина в ходе пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, убеждать комиссию, что ученик проносил не шпаргалку, а «записку от мамы», — грубая ошибка. Вместе с этим министр объяснила, что нарушением считается не только использование шпаргалки, но и ее наличие. «Это ситуация неуспеха называется: рискнул всем и проиграл», — подчеркнула Тренихина.

При этом, по данным Рособрнадзора, число удаленных с единого государственного экзамена в этом году составило 781 человека. Из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107.

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В Екатеринбурге в 2025 году не сдали ЕГЭ восемь школьников. Их удалили с экзамена из-за шпаргалок. Об этом рассказала глава свердловского минобра Светлана Тренихина. «608 учеников в этом году по всей стране были удалены с экзамена, 8 — это наши. Каждый случай мною отсматривается. Я смотрю, чтобы не было нарушений со стороны организаторов», — сказала Тренихина в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, убеждать комиссию, что ученик проносил не шпаргалку, а «записку от мамы», — грубая ошибка. Вместе с этим министр объяснила, что нарушением считается не только использование шпаргалки, но и ее наличие. «Это ситуация неуспеха называется: рискнул всем и проиграл», — подчеркнула Тренихина. При этом, по данным Рособрнадзора, число удаленных с единого государственного экзамена в этом году составило 781 человека. Из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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