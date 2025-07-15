Коммунальщики объяснили пермякам причины задержки подачи горячей воды

Жители Перми жалуются, что коммунальщики не справляются и задерживают подачу горячей воды, которую отключили для проведения опрессовки — проверки сетей перед зимой. Как сообщили URA.RU в Пермском филиале ПАО «Т Плюс», сейчас без горячей воды остаются жители 735 многоквартирных домов. В 288 из них подача ресурса задерживается более чем на две недели. Задержки связаны с целым рядом факторов — от большого износа труб до незаконно установленных киосков и автостоянок.
«В городе мы обслуживаем более 5000 домов. Отключения проводятся поэтапно. За рекомендованные две недели не всегда удается устранить все выявленные на сетях дефекты. Большая проблема — это износ трубопроводов, который в Перми составляет более 70%. При выявлении дефектов для проведения раскопок требуется согласовать работы с ГАИ, собственниками участков и т.д., что тоже задерживает сроки. Отдельная головная боль — незаконные объекты: киоски, автостоянки, гаражи. Мы не имеем права просто отодвинуть их и начать работать, приходится искать хозяев, добиваться сноса или перемещения объекта», — рассказал собеседник в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс».
Жалоб от горожан поступает много, признают в компании. Но масштабы задержек с подачей горячей воды в этом сезоне примерно такие же, как и в прошлом. «Это не значит, что мы спокойно сидим и не переживаем. Работаем. Кстати, как поставщик ресурса мы несем прямые убытки от того, что людям не поступает горячая вода. Так что скорейший запуск системы и в наших интересах», — отмечают коммунальщики.
Уточнить сроки проведения работ по вашему адресу можно на портале Тепловой справочной службы. Здесь указаны график отключения горячей воды и информация о ремонтных работах. Также на сайте можно оставить жалобу.
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