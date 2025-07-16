Какие праздники отмечают 17 июля 2025: что можно делать, а что нельзя

Четверг, 17 июля 2025 года, в календаре отмечен несколькими интересными датами — от православных и народных праздников до профессиональных и международных. Каждый из них имеет свою историю, традиции и особенности празднования. В этот день верующие чтят память преподобного Андрея Рублева, славяне соблюдают обряды Андрея Наливы, а военные моряки отмечают День основания морской авиации ВМФ России. Также 17 июля празднуется Всемирный день эмоджи, День дарения подарков, День международного уголовного правосудия и День этнографа. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 17 июля 2025
День памяти преподобного Андрея Рублева
17 июля православная церковь почитает память выдающегося русского иконописца Андрея Рублева, причисленного к лику святых. Точная дата рождения мастера неизвестна — предположительно, он родился между 1340 и 1350 годами. Биографические сведения о нем крайне скудны, но его творческое наследие имеет огромное значение для мировой культуры.
Вся жизнь преподобного Андрея была связана с двумя монастырями — Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым в Москве. Предание XVI века считает его духовным сыном преподобного Никона Радонежского, а по духу Андрей несомненно являлся учеником Сергия Радонежского.
Самым знаменитым произведением Андрея Рублева стала икона «Святая Троица», созданная для Троицкого собора. Кроме того, мастер участвовал в росписи Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во Владимире, создал иконы «Богоматерь Владимирская», «Спас в силах» и другие шедевры.
В 1408 году, согласно летописным свидетельствам, Рублев вместе со своим сопостником Даниилом Черным расписывал Успенский собор во Владимире. Около 20 лет, до самой смерти, эти два иконописца-подвижника вместе создавали произведения, ставшие высочайшими образцами русской иконописи.
Канонизирован преподобный Андрей Рублев был в 1988 году. В год тысячелетия Крещения Руси, на основании святости жизни и подвига иконописания, в котором он свидетельствовал о Боге.
Народный праздник 17 июля 2025
Андрей Налива
В народном календаре 17 июля отмечается праздник Андрей Налива, получивший название за то, что к этому времени на полях наливаются озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», — замечали крестьяне.
Также в этот день крестьяне почитали овес, о котором уважительно говорили: «Батюшка овес до половины урос». А вот гречиха только-только начинала всходить, отчего в народе шутили: «Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет».
На Андрея Наливу люди проводили обряды призыва дождя, косили траву на сено и убирали озимые культуры. В этот день традиционно готовили овсяную кашу с маслом и овсяный кисель. Особое внимание уделяли лошадям — их кормили овсом, а также обдавали овсяную шелуху кипятком и давали коням подышать паром, чтобы они не болели.
По погоде на Андрея Наливу судили о будущем: «Каков Андрей Налива — таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень. Также считалось, что если облака сбиваются в кучи — будут погожие дни, а если беспрестанно раздаются раскаты грома — к граду.
Что можно и нельзя делать 17 июля 2025
В день Андрея Наливы существовал ряд традиций и запретов, которые соблюдали наши предки. Перед утренней трапезой с кашей шли кормить лошадей и ухаживать за ними, давая животным овес, что считалось хорошей приметой для их здоровья.
Девушки, желавшие найти возлюбленного, варили овсяный кисель. Существовала примета, что если выпить его в одиночку, любовь сама придет. Для отпугивания неприятностей и злых духов дом окуривали зверобоем, помещая его у оконных и дверных проемов, а также в дальних углах комнаты.
День считался благоприятным для дальних прогулок, путешествий и переездов — верили, что дорога будет легкой и принесет удовлетворение. Также 17 июля ходили на водоемы, где купались взрослые и окунались дети, поскольку вода на Андрея Налива считалась обладающей очищающими свойствами.
Среди запретов этого дня было несколько интересных: если днем шел дождь и под него попадал человек, нельзя было вытираться, так как такая вода отгоняет болезни. На Руси старались не заниматься рукоделием, особенно зашивать порванную одежду — с помощью иглы можно было «вшить» в свою жизнь невзгоды. Нельзя было также давать или просить деньги в долг, поскольку это сулило финансовые проблемы. А еще в этот день не отгоняли от дома бездомных животных, веря, что под маской бродячей собаки или кота могут прийти высшие силы.
Российские праздники 17 июля 2025
День основания морской авиации ВМФ России
17 июля отмечается День основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 года. Дата выбрана не случайно — 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны.
В тот день четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном сражении положила начало истории российской морской авиации.
В годы Великой Отечественной войны авиация флота стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага, и главной угрозой для фашистских захватчиков в боях на море. За военные годы советские морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уничтожив в воздухе и на аэродромах более 5,5 тысяч самолетов противника.
Сегодня авиация ВМФ России является родом сил Военно-морского флота и делится на корабельную авиацию и авиацию берегового базирования. Функционально морская авиация подразделяется на морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную и авиацию разведывательного и вспомогательного назначения.
К задачам морской авиации относятся обнаружение и уничтожение подводных лодок противника, уничтожение надводных кораблей, прикрытие группировок кораблей и объектов флота от ударов с воздуха, ведение воздушной разведки и другие. Собственной авиацией располагают все четыре флота России — Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский.
Международные праздники 17 июля 2025
Всемирный день эмоджи
17 июля отмечается необычный, во многом забавный праздник — Всемирный день эмоджи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в электронном общении.
Праздник носит неофициальный характер, но его популярность растет очень быстро благодаря самой среде, в которой зародилось и продолжает развиваться это явление. Отмечается он с 2014 года и имеет даже собственный сайт.
Считается, что создателем эмоджи является Сигетака Курита — сотрудник японской коммуникационной компании, разработавший систему эмоджи для пейджеров в начале 1990-х годов. Дата 17 июля для празднования была выбрана потому, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря эмоджи в iOS.
День дарения подарков
17 июля также отмечается День дарения подарков — приятный праздник, цель которого подарить частичку себя, поделиться душевной теплотой, любовью и хорошим настроением. В отличие от большинства случаев, когда подарки приурочены к конкретным праздникам, этот день дает возможность без особого повода преподнести или получить приятный сюрприз.
Человека может порадовать уделенное ему внимание — звонок по телефону, электронное письмо, видеосвязь, записка на зеркале с пожеланием удачного дня. Ценным подарком может стать день, проведенный вместе с дорогим человеком, для чего достаточно отложить важные встречи и срочные дела.
День международного уголовного правосудия
17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия. Праздник установлен в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута — договора, легшего в основу создания Международного уголовного суда (МУС).
МУС — это независимый международный постоянно действующий судебный орган, уполномоченный осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества. Юрисдикция суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными после 1 июля 2002 года.
День этнографа
17 июля в России отмечается профессиональный праздник ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ. Дата праздника приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888).
По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Итса. Кроме того, этот профессиональный праздник приходится на июль — самый разгар практик и этнографических экспедиций, что сделало его особенно популярным среди специалистов.
Этнографы работают в научных институтах, музеях, издательствах, историко-исследовательских учреждениях, умело сочетая теорию с практикой. Они изучают документальные источники, участвуют в экспедициях, наблюдают уклад местных жителей, что позволяет им изнутри познать культуру, быт, нравы и традиции различных этносов, изучить межэтнические отношения. По итогам поездки готовятся отчеты, репортажи, выставки.
Хотя сегодня День этнографа не является официальным праздником, но имеет некоторые уже сложившиеся традиции. Так, в качестве общих атрибутов празднования в любом коллективе этнографов можно назвать торжественное застолье с непременным произнесением тостов в честь Миклухо-Маклая и Рудольфа Итса, а также ритуал «посвящения» неофитов — людей, впервые участвующих в этнографической экспедиции.
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