Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях
Израильские военные самолеты нанесли авиационный удар по президентскому дворцу в Дамаске, где располагается резиденция президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает N12.
Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях. Ранее израильские ВВС осуществили авиаудар по зданию, в котором размещается Генеральный штаб сирийских вооруженных сил, находящемуся в центральной части Дамаска. Об этом информирует телеканал Syria TV, который также продемонстрировал кадры нападения в прямом эфире.
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