Израиль ударил авиацией по сирийскому президентскому дворцу. Видео

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Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях
Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях Фото:

Израильские военные самолеты нанесли авиационный удар по президентскому дворцу в Дамаске, где располагается резиденция президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает N12.

Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях. Ранее израильские ВВС осуществили авиаудар по зданию, в котором размещается Генеральный штаб сирийских вооруженных сил, находящемуся в центральной части Дамаска. Об этом информирует телеканал Syria TV, который также продемонстрировал кадры нападения в прямом эфире.

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Израильские военные самолеты нанесли авиационный удар по президентскому дворцу в Дамаске, где располагается резиденция президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает N12. Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях. Ранее израильские ВВС осуществили авиаудар по зданию, в котором размещается Генеральный штаб сирийских вооруженных сил, находящемуся в центральной части Дамаска. Об этом информирует телеканал Syria TV, который также продемонстрировал кадры нападения в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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