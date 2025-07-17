Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту, штурмовавшему рейхстаг

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Путин посмертно наградил Алексея Бересту за мужество и отвагу, которые он проявил во время борьбы с фашистами
Путин посмертно наградил Алексея Бересту за мужество и отвагу, которые он проявил во время борьбы с фашистами Фото:

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации Алексею Бересту, одному из участников штурма рейхстага в 1945 году. Он был награжден за мужество и отвагу, проявленные во время войны с нацисткой Германией.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Алексей Берест был заместителем командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка. Именно под его руководством Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили Знамя Победы на крыше берлинского рейхстага в мае 1945 года. Исторические документы свидетельствуют, что Берест лично обеспечивал безопасность знаменосцев и координировал действия группы, штурмовавшей здание. В числе прочего, он первым вступил в переговоры с капитулирующими защитниками рейхстага.

Несмотря на ключевую роль в водружении Знамени Победы, Алексей Берест не был удостоен звания Героя Советского Союза. За подвиги в боях за Берлин он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. После войны Берест служил в Севастополе, затем работал на предприятиях Ростовской области. В 1970 году он трагически погиб, спасая ребенка с железнодорожных путей. В 2005 году Бересту уже было присвоено звание Героя Украины. Имя офицера носят улица и школа в Ростове-на-Дону, а также установлен памятник в его честь.

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Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации Алексею Бересту, одному из участников штурма рейхстага в 1945 году. Он был награжден за мужество и отвагу, проявленные во время войны с нацисткой Германией. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Алексей Берест был заместителем командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка. Именно под его руководством Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили Знамя Победы на крыше берлинского рейхстага в мае 1945 года. Исторические документы свидетельствуют, что Берест лично обеспечивал безопасность знаменосцев и координировал действия группы, штурмовавшей здание. В числе прочего, он первым вступил в переговоры с капитулирующими защитниками рейхстага. Несмотря на ключевую роль в водружении Знамени Победы, Алексей Берест не был удостоен звания Героя Советского Союза. За подвиги в боях за Берлин он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. После войны Берест служил в Севастополе, затем работал на предприятиях Ростовской области. В 1970 году он трагически погиб, спасая ребенка с железнодорожных путей. В 2005 году Бересту уже было присвоено звание Героя Украины. Имя офицера носят улица и школа в Ростове-на-Дону, а также установлен памятник в его честь.
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