В Перми выставлен на продажу популярный бар, который работал около 10 лет

Бизнес оценивают в 3 млн рублей
Владелец пермского бара «РомаНальет» Виктор Груздев выставил бизнес на продажу. Об этом ресторатор сообщил в своем telegram-канале.
«Готов передать свой бар в руки того, кто вдохнет в него новую жизнь. Для меня это шаг в сторону больших целей», — сказано в сообщении.
Бар работает в Перми с 2016 года и находится недалеко от новой сцены ТЮЗа. Изданию 59.ru предприниматель рассказал, что готов отдать бизнес ориентировочно за 3 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что ресторатор продает скандальное кафе японской кухни. Это заведение уличили в фейковой рекламе услуг сексуального характера.
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