17 июля 2025

В Перми выставлен на продажу популярный бар, который работал около 10 лет

В Перми владелец продает бар «РомаНальет»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес оценивают в 3 млн рублей
Бизнес оценивают в 3 млн рублей Фото:

Владелец пермского бара «РомаНальет» Виктор Груздев выставил бизнес на продажу. Об этом ресторатор сообщил в своем telegram-канале.

«Готов передать свой бар в руки того, кто вдохнет в него новую жизнь. Для меня это шаг в сторону больших целей», — сказано в сообщении.

Бар работает в Перми с 2016 года и находится недалеко от новой сцены ТЮЗа. Изданию 59.ru предприниматель рассказал, что готов отдать бизнес ориентировочно за 3 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что ресторатор продает скандальное кафе японской кухни. Это заведение уличили в фейковой рекламе услуг сексуального характера.

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Владелец пермского бара «РомаНальет» Виктор Груздев выставил бизнес на продажу. Об этом ресторатор сообщил в своем telegram-канале. «Готов передать свой бар в руки того, кто вдохнет в него новую жизнь. Для меня это шаг в сторону больших целей», — сказано в сообщении. Бар работает в Перми с 2016 года и находится недалеко от новой сцены ТЮЗа. Изданию 59.ru предприниматель рассказал, что готов отдать бизнес ориентировочно за 3 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что ресторатор продает скандальное кафе японской кухни. Это заведение уличили в фейковой рекламе услуг сексуального характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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