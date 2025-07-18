Команда по Dota 2 с капитаном из Златоуста вышла в финал соревнований с призом в 3 млн долларов

Команда по Dota 2 с капитаном из Златоуста поборется за приз в три млн долларов
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Команда Team Spirit победила в полуфинале чемпионата по Dota 2 в Эр-Рияде
Команда Team Spirit победила в полуфинале чемпионата по Dota 2 в Эр-Рияде Фото:

Команда Team Spirit по Dota 2 под руководством Ярослава «Miposhka» Найденова из Златоуста (Челябинская область) вышла в финал соревнований с призовым фондом в три миллиона долларов. Как следует из данных турнирной таблицы, 19 июля предстоит сразиться с соперником, который определится сегодня в пятницу.

«Team Spirit против Parvision в плей-офф на Riyadh Masters 2025. Счет матча 2:0 в пользу Team Spirit», — с таким результатом завершился полуфинал.

Турнир Riyadh Masters 2025 проходит с 8 по 19 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В соревновании участвуют 16 команд со всего мира. Формат турнира включает три стадии: групповая, gauntlet-сетка и плей-офф с системой «один на один».

В 2025 году киберспортивный фестиваль Esports World Cup собрал множество сильнейших команд по всей планете. Квоты на участие были распределены среди ведущих коллективов, таких как Gaimin Gladiators и победитель Asian Champions League 2025, а также 8 команд, занявших высокие места в рейтинге EPT за год.

В марте Team Spirit стала чемпионом DreamLeague Season 25 по Dota 2, одержав победу над Tundra Esports со счетом 3:2 и заработав 250 тысяч долларов. Турнир завершился 4 марта в онлайн-формате, а трансляция на платформе Twitch собрала множество зрителей.

Через месяц Team Spirit заняла второе место на международном турнире в Северной Каролине, выиграв 130 тысяч долларов. В финале команда встретилась с Parivision и завершила матч со счетом 1:3 в пользу соперников, что позволило заработать 17,545 очков для участия в турнире Riyadh Masters 2025.

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Команда Team Spirit по Dota 2 под руководством Ярослава «Miposhka» Найденова из Златоуста (Челябинская область) вышла в финал соревнований с призовым фондом в три миллиона долларов. Как следует из данных турнирной таблицы, 19 июля предстоит сразиться с соперником, который определится сегодня в пятницу. «Team Spirit против Parvision в плей-офф на Riyadh Masters 2025. Счет матча 2:0 в пользу Team Spirit», — с таким результатом завершился полуфинал. Турнир Riyadh Masters 2025 проходит с 8 по 19 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В соревновании участвуют 16 команд со всего мира. Формат турнира включает три стадии: групповая, gauntlet-сетка и плей-офф с системой «один на один». В 2025 году киберспортивный фестиваль Esports World Cup собрал множество сильнейших команд по всей планете. Квоты на участие были распределены среди ведущих коллективов, таких как Gaimin Gladiators и победитель Asian Champions League 2025, а также 8 команд, занявших высокие места в рейтинге EPT за год. В марте Team Spirit стала чемпионом DreamLeague Season 25 по Dota 2, одержав победу над Tundra Esports со счетом 3:2 и заработав 250 тысяч долларов. Турнир завершился 4 марта в онлайн-формате, а трансляция на платформе Twitch собрала множество зрителей. Через месяц Team Spirit заняла второе место на международном турнире в Северной Каролине, выиграв 130 тысяч долларов. В финале команда встретилась с Parivision и завершила матч со счетом 1:3 в пользу соперников, что позволило заработать 17,545 очков для участия в турнире Riyadh Masters 2025.
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© Служба новостей «URA.RU»
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