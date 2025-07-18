Юрий Лоза учит жить с соседями: не ругаться, не дружить, просто здороваться

Юрий Лоза: не стоит подпускать соседей близко к себе
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Лоза считает, что не нужно тесно общаться с соседями
Юрий Лоза считает, что не нужно тесно общаться с соседями Фото:

Певец и композитор Юрий Лоза поделился своим подходом к отношениям с соседями. По его словам, ссориться с ними категорически не стоит — это «путь в никуда».

«Во-первых, я не рекомендую с соседями ссориться. Что угодно делайте, но не ссорьтесь. Это путь в никуда, вас будут потом ненавидеть, зачем это нужно? Во-вторых, с соседями нужно пытаться строить коммунальный рай. То есть не шуметь ночью, не шуметь очень рано утром. Ведите с соседями себя так, как хотели бы, чтобы в отношении вас они себя вели», — сказал Лоза. Его цитирует «Общественная служба новостей». 

Лоза придерживается нескольких правил: не шуметь ночью и рано утром, не откровенничать и не обсуждать личную жизнь с соседями. Он считает, что вести себя нужно так, как хочется, чтобы вели себя с тобой. «Поздороваться, спросить, как дела — это нормально. Но навязчивость меня раздражает. Таких людей я ненавижу и просто игнорирую», — признался музыкант. По словам Лозы, у него всегда были хорошие отношения с соседями. Сам он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с видом деятельности «исполнительское искусство».

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Певец и композитор Юрий Лоза поделился своим подходом к отношениям с соседями. По его словам, ссориться с ними категорически не стоит — это «путь в никуда». «Во-первых, я не рекомендую с соседями ссориться. Что угодно делайте, но не ссорьтесь. Это путь в никуда, вас будут потом ненавидеть, зачем это нужно? Во-вторых, с соседями нужно пытаться строить коммунальный рай. То есть не шуметь ночью, не шуметь очень рано утром. Ведите с соседями себя так, как хотели бы, чтобы в отношении вас они себя вели», — сказал Лоза. Его цитирует «Общественная служба новостей».  Лоза придерживается нескольких правил: не шуметь ночью и рано утром, не откровенничать и не обсуждать личную жизнь с соседями. Он считает, что вести себя нужно так, как хочется, чтобы вели себя с тобой. «Поздороваться, спросить, как дела — это нормально. Но навязчивость меня раздражает. Таких людей я ненавижу и просто игнорирую», — признался музыкант. По словам Лозы, у него всегда были хорошие отношения с соседями. Сам он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с видом деятельности «исполнительское искусство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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