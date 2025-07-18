В Челябинской области новичок за рулем устроил страшное ДТП и погиб

В Брединском районе Челябинской области 19-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Молодой человек погиб. Права он получил в марте 2025 года, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На автодороге „Черноречье — Варна — Карталы — Бреды“ произошло ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля „Хонда Аккорд“ при обгоне допустил выезд на левую обочину. После этого он не справился с управлением, съехал с дороги вправо и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель скончался на месте», — рассказали в ведомстве.
Погибший молодой человек получил водительское удостоверение в марте 2025 года. В результате ДТП травмы получили 35-летний пассажир, а также двое подростков в возрасте 16 и 15 лет. Их доставили в медицинское учреждение. По данным сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, ни один из находившихся в автомобиле не был пристёгнут ремнями безопасности.
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