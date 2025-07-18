18 июля 2025

В Челябинской области новичок за рулем устроил страшное ДТП и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария унесла жизнь начинающего водителя
Авария унесла жизнь начинающего водителя Фото:

В Брединском районе Челябинской области 19-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Молодой человек погиб. Права он получил в марте 2025 года, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На автодороге „Черноречье — Варна — Карталы — Бреды“ произошло ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля „Хонда Аккорд“ при обгоне допустил выезд на левую обочину. После этого он не справился с управлением, съехал с дороги вправо и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Погибший молодой человек получил водительское удостоверение в марте 2025 года. В результате ДТП травмы получили 35-летний пассажир, а также двое подростков в возрасте 16 и 15 лет. Их доставили в медицинское учреждение. По данным сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, ни один из находившихся в автомобиле не был пристёгнут ремнями безопасности.

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В Брединском районе Челябинской области 19-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Молодой человек погиб. Права он получил в марте 2025 года, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На автодороге „Черноречье — Варна — Карталы — Бреды“ произошло ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля „Хонда Аккорд“ при обгоне допустил выезд на левую обочину. После этого он не справился с управлением, съехал с дороги вправо и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель скончался на месте», — рассказали в ведомстве. Погибший молодой человек получил водительское удостоверение в марте 2025 года. В результате ДТП травмы получили 35-летний пассажир, а также двое подростков в возрасте 16 и 15 лет. Их доставили в медицинское учреждение. По данным сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, ни один из находившихся в автомобиле не был пристёгнут ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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