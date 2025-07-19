В Саудовской Аравии умер принц, который находился в коме больше 20 лет

В Саудовской Аравии скончался принц Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, который в течение более двадцати лет находился в состоянии комы после тяжелой травмы головы, полученной в автокатастрофе. О смерти принца сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.
«С верой в волю и решение Аллаха, с глубокой скорбью и печалью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда, да смилуется над ним Аллах, который скончался сегодня», — говорится в сообщении принца Халеда ибн Таляля в социальной сети X, передает The Siasat Daily.
Принц Аль-Валид получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2005 году во время учебы в кадетском училище Лондона. После этого он находился в состоянии комы на протяжении почти двух десятилетий.
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