19 июля 2025

В Саудовской Аравии умер принц, который находился в коме больше 20 лет

В Саудовской Аравии скончался «спящий принц» Аль-Валид ибн Халед
© Служба новостей «URA.RU»
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Спящий принц умер после 20 лет комы
Спящий принц умер после 20 лет комы Фото:

В Саудовской Аравии скончался принц Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, который в течение более двадцати лет находился в состоянии комы после тяжелой травмы головы, полученной в автокатастрофе. О смерти принца сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

«С верой в волю и решение Аллаха, с глубокой скорбью и печалью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда, да смилуется над ним Аллах, который скончался сегодня», — говорится в сообщении принца Халеда ибн Таляля в социальной сети X, передает The Siasat Daily.

Принц Аль-Валид получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2005 году во время учебы в кадетском училище Лондона. После этого он находился в состоянии комы на протяжении почти двух десятилетий.

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В Саудовской Аравии скончался принц Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, который в течение более двадцати лет находился в состоянии комы после тяжелой травмы головы, полученной в автокатастрофе. О смерти принца сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз. «С верой в волю и решение Аллаха, с глубокой скорбью и печалью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда, да смилуется над ним Аллах, который скончался сегодня», — говорится в сообщении принца Халеда ибн Таляля в социальной сети X, передает The Siasat Daily. Принц Аль-Валид получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2005 году во время учебы в кадетском училище Лондона. После этого он находился в состоянии комы на протяжении почти двух десятилетий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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