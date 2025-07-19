Самолету из ХМАО пришлось экстренно приземлиться из-за самочувствия пассажира

Пассажира госпитализировали прямо с борта
Самолету Utair, летевшему по маршруту Нижневартовск — Сочи пришлось экстренно сесть в Оренбурге. Причиной приземления послужило ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
«При выполнении рейса по маршруту Нижневартовск — Сочи (Россия), экипаж самолета пошёл на посадку в аэропорт Оренбург, Россия, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров самолета. Посадка самолета благополучна, пассажира успешно эвакуировали в медучреждение», — написано в telegram-канале Aviaincident.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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