19 июля 2025

Самолету из ХМАО пришлось экстренно приземлиться из-за самочувствия пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажира госпитализировали прямо с борта
Пассажира госпитализировали прямо с борта Фото:

Самолету Utair, летевшему по маршруту Нижневартовск — Сочи пришлось экстренно сесть в Оренбурге. Причиной приземления послужило ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

«При выполнении рейса по маршруту Нижневартовск — Сочи (Россия), экипаж самолета пошёл на посадку в аэропорт Оренбург, Россия, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров самолета. Посадка самолета благополучна, пассажира успешно эвакуировали в медучреждение», — написано в telegram-канале Aviaincident.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Самолету Utair, летевшему по маршруту Нижневартовск — Сочи пришлось экстренно сесть в Оренбурге. Причиной приземления послужило ухудшение самочувствия одного из пассажиров. «При выполнении рейса по маршруту Нижневартовск — Сочи (Россия), экипаж самолета пошёл на посадку в аэропорт Оренбург, Россия, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров самолета. Посадка самолета благополучна, пассажира успешно эвакуировали в медучреждение», — написано в telegram-канале Aviaincident. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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