Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил наибольшую выгоду от конфликта на территории украины. По информации, его стоимость выросла в 24 раза. Такое мнение высказало «Ведомости».
«Немецкий оборонный концерн Rheinmetall является главным европейским бенефициаром конфликта на Украине: с декабря 2022 г. он вырос в стоимости в 24 раза», — указано в материале. Судя по информации, концерн поставляет различное вооружение ВСУ, от боеприпасов и оружия до самоходных артиллерийских установок.
В мае сообщалось о том, что Rheinmetall построит третий по счету оборонный завод на Украине. На нем будут производиться артиллерийские снаряды.
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