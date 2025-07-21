«Ведомости» назвали главного выгодополучателя от украинского конфликта

«Ведомости»: Rheinmetall получил наибольшую выгоду от конфликта на Украине
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Концерн поставляет от оружия и боеприпасов до артиллерийских установок, сообщают «Ведомости»
Концерн поставляет от оружия и боеприпасов до артиллерийских установок, сообщают «Ведомости» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил наибольшую выгоду от конфликта на территории украины. По информации, его стоимость выросла в 24 раза. Такое мнение высказало «Ведомости».

«Немецкий оборонный концерн Rheinmetall является главным европейским бенефициаром конфликта на Украине: с декабря 2022 г. он вырос в стоимости в 24 раза», — указано в материале. Судя по информации, концерн поставляет различное вооружение ВСУ, от боеприпасов и оружия до самоходных артиллерийских установок.

В мае сообщалось о том, что Rheinmetall построит третий по счету оборонный завод на Украине. На нем будут производиться артиллерийские снаряды. 

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил наибольшую выгоду от конфликта на территории украины. По информации, его стоимость выросла в 24 раза. Такое мнение высказало «Ведомости». «Немецкий оборонный концерн Rheinmetall является главным европейским бенефициаром конфликта на Украине: с декабря 2022 г. он вырос в стоимости в 24 раза», — указано в материале. Судя по информации, концерн поставляет различное вооружение ВСУ, от боеприпасов и оружия до самоходных артиллерийских установок. В мае сообщалось о том, что Rheinmetall построит третий по счету оборонный завод на Украине. На нем будут производиться артиллерийские снаряды. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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