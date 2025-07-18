В Нижневартовске (ХМАО) жители старой части города жалуются на душераздирающий вой собак по ночам. Некоторые предполагают, что за забором, где обитают животные, над ними могут издеваться или даже пускают на мясо для шавермы.
«Старый Вартовск. Льва Толстого, 13. Время 03:00. Это просто уже невыносимо. Каждую ночь одно и тоже. Дорогая администрация, сделайте уже хоть что- нибудь с этим нелегальным собачим питомником», — пишет один из жителей старой части города в соцсетях Нижневартовска, прикрепив видео, на котором слышен громкий собачий вой.
Видео: ЧП [В ] Нижневартовске.
Беспокоятся об этом и другие жители микрорайона, рядом с которым на огражденном участке земли живет та самая стая. «Писала в администрацию, получила отписку, мол, обращение передали в полицию», — рассказывает одна из заявительниц.
При этом, никто до сих пор не знает, что это за участок земли, кем выделен, кто им владеет и что там расположено. А главное, почему там содержат собак? Отсутствие информации и жуткий вой порождают самые немыслимые слухи: «... они в ночное время постоянно воют, плачут, чем создают серьезные неудобства жителям микрорайона. Кроме того, ходят слухи, что собак там содержат для разведения на мясо и последующей реализации через шаурмечные», — сообщают люди и просят провести проверку по возможным фактам жестокого обращения с животными и нарушения санитарных норм при содержании собак.
В полицию Нижневартовска заявление о нарушении режима тишина собаками поступало. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что по сообщению ведется проверка. В администрацию Нижневартовска, Ветеринарную службу ХМАО, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО направлены запросы, на момент публикации материала ответ на них не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске волонтеры обвинили владелицу конюшни в жестоком обращении с животными. Также они сообщали об антисанитарии в денниках конного клуба «Легенда» и хроническом обструктивном бронхите у лошадей. Позже Ветеринарная служба Югры сообщила, что все лошади были ранее обследованы и оказались здоровы.
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