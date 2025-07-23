Путин наделил ФСБ правом самостоятельно создавать следственные изоляторы

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ФСБ России сможет создавать собственные СИЗО
ФСБ России сможет создавать собственные СИЗО Фото:

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности РФ правом самостоятельно создавать следственные изоляторы (СИЗО) для содержания подозреваемых и обвиняемых в преступлениях подследственности ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на закон.

«Закон, принятый в связи с выходом России из Совета Европы, подписан главой государства и вступит в силу 1 января 2026 года. Служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию», — сказано в сообщении. 

К инициативе в пояснительной записке отмечается, что после вступления России в Совет Европы в 1996 году управление учреждениями, предназначенными для содержания подозреваемых и осужденных, было передано Минюсту. В 2022 году Россия перестала состоять в Совете Европы и теперь не имеет обязательств перед ним. Все СИЗО, которые были переданы в 2006 году уголовно-исполнительной системе, вернутся к контролю Федеральной службы безопасности.

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Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности РФ правом самостоятельно создавать следственные изоляторы (СИЗО) для содержания подозреваемых и обвиняемых в преступлениях подследственности ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на закон. «Закон, принятый в связи с выходом России из Совета Европы, подписан главой государства и вступит в силу 1 января 2026 года. Служба будет обязана охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию», — сказано в сообщении.  К инициативе в пояснительной записке отмечается, что после вступления России в Совет Европы в 1996 году управление учреждениями, предназначенными для содержания подозреваемых и осужденных, было передано Минюсту. В 2022 году Россия перестала состоять в Совете Европы и теперь не имеет обязательств перед ним. Все СИЗО, которые были переданы в 2006 году уголовно-исполнительной системе, вернутся к контролю Федеральной службы безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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