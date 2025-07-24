24 июля 2025

В Перми под окнами многоквартирного дома нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшим оказался мужчина
Погибшим оказался мужчина Фото:

В Перми возле дома по улице Карпинского обнаружили труп мужчины вечером 24 июля. В пресс-службе СУ СКР по региону заявили URA.RU, что уже занимаются проверкой.

«Следователями устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1991 года рождения, тело которого обнаружено в Индустриальном районе города Перми», — пояснили собеседники информационного агентства. По словам очевидцев, труп нашли возле дома №50 в ЖК «Счастье».

Местные жители объяснили порталу «В курсе.ру», что погибший здесь не проживал. Он зашел в подъезд в компании других людей, а затем поднялся на 16 этаж.

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В Перми возле дома по улице Карпинского обнаружили труп мужчины вечером 24 июля. В пресс-службе СУ СКР по региону заявили URA.RU, что уже занимаются проверкой. «Следователями устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1991 года рождения, тело которого обнаружено в Индустриальном районе города Перми», — пояснили собеседники информационного агентства. По словам очевидцев, труп нашли возле дома №50 в ЖК «Счастье». Местные жители объяснили порталу «В курсе.ру», что погибший здесь не проживал. Он зашел в подъезд в компании других людей, а затем поднялся на 16 этаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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