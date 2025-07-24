В Перми под окнами многоквартирного дома нашли труп

Погибшим оказался мужчина
В Перми возле дома по улице Карпинского обнаружили труп мужчины вечером 24 июля. В пресс-службе СУ СКР по региону заявили URA.RU, что уже занимаются проверкой.
«Следователями устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1991 года рождения, тело которого обнаружено в Индустриальном районе города Перми», — пояснили собеседники информационного агентства. По словам очевидцев, труп нашли возле дома №50 в ЖК «Счастье».
Местные жители объяснили порталу «В курсе.ру», что погибший здесь не проживал. Он зашел в подъезд в компании других людей, а затем поднялся на 16 этаж.
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