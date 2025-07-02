В Свердловской области может появиться новый штраф

В Свердловской области хотят ввести штраф за прикармливание бездомных животных. Нарушителям может грозить штраф до 40 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат заксобрания области Вячеслав Вегнер.
«Может и штрафовать, если это злостное уже и повторное нарушение. Я считаю, что для таких людей надо вводить штраф не менее 40 тысяч рублей», — заявил депутат в эфире программы «Акцент» на телканале ОТВ.
По мнению Вегнера, чаще всего собак на улице кормят бабушки. Из-за таких ситуаций случаются инциденты, когда на людей нападают брошенные животные. Депутат намерен изучить практику, реализованную в Приморском крае, где были установлены административные штрафы за кормление диких животных.
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