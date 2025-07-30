В Челябинске четырехлетний малыш выпал с шестого этажа жилого дома

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Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже
Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже Фото:

В Челябинске на улице Братьев Кашириных днем четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщили очевидцы.

«В Челябинске днем примерно в 13:15 ребенок выпал из окна. Квартиру в доме снимает нерусская женщина», — поделились свидетели произошедшего, передает издание «74.ру».

Также жители дома подчеркнули, что ребенка увезла скорая, он жив. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Как сообщили в городском МВД, в полиции выясняют обстоятельства случившегося.

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В Челябинске на улице Братьев Кашириных днем четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщили очевидцы. «В Челябинске днем примерно в 13:15 ребенок выпал из окна. Квартиру в доме снимает нерусская женщина», — поделились свидетели произошедшего, передает издание «74.ру». Также жители дома подчеркнули, что ребенка увезла скорая, он жив. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Как сообщили в городском МВД, в полиции выясняют обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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