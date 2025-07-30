В Челябинске четырехлетний малыш выпал с шестого этажа жилого дома

Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже
В Челябинске на улице Братьев Кашириных днем четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщили очевидцы.
«В Челябинске днем примерно в 13:15 ребенок выпал из окна. Квартиру в доме снимает нерусская женщина», — поделились свидетели произошедшего, передает издание «74.ру».
Также жители дома подчеркнули, что ребенка увезла скорая, он жив. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Как сообщили в городском МВД, в полиции выясняют обстоятельства случившегося.
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