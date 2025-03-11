В Перми снесут незаконный автосалон

Арбитражный суд Пермского края признал одноэтажное здание на улице Маршала Жукова, 51 в Перми незаконной постройкой. По данным «Яндекс Карт» и 2ГИС, по этому адресу находится салон «Автопрестиж». Он занимается продажей подержанных автомобилей.
«Суд постановил, что владелец здания — ООО „Мир“ обязан демонтировать его в течение двух месяцев после вступления решения в силу. В случае невыполнения требования, ежедневно будет начисляться штраф в размере одной тысячи рублей», — говорится в решении суда на сайте арбитража.
В районной администрации считают, что компания возвела здание на муниципальной земле, не имея на это разрешения. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», при этом строительство объекта было согласовано, но на другом участке. Позднее в Росреестре появилась запись, указывающая на то, что спорное строение находится на «одобренной» территории.
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