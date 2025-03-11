11 марта 2025

В Перми снесут незаконный автосалон

© Служба новостей «URA.RU»
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Если здание вовремя не снесут, владельцу будет приходить ежедневный штраф
Если здание вовремя не снесут, владельцу будет приходить ежедневный штраф Фото:

Арбитражный суд Пермского края признал одноэтажное здание на улице Маршала Жукова, 51 в Перми незаконной постройкой. По данным «Яндекс Карт» и 2ГИС, по этому адресу находится салон «Автопрестиж». Он занимается продажей подержанных автомобилей.

«Суд постановил, что владелец здания — ООО „Мир“ обязан демонтировать его в течение двух месяцев после вступления решения в силу. В случае невыполнения требования, ежедневно будет начисляться штраф в размере одной тысячи рублей», — говорится в решении суда на сайте арбитража.

В районной администрации считают, что компания возвела здание на муниципальной земле, не имея на это разрешения. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», при этом строительство объекта было согласовано, но на другом участке. Позднее в Росреестре появилась запись, указывающая на то, что спорное строение находится на «одобренной» территории.

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Арбитражный суд Пермского края признал одноэтажное здание на улице Маршала Жукова, 51 в Перми незаконной постройкой. По данным «Яндекс Карт» и 2ГИС, по этому адресу находится салон «Автопрестиж». Он занимается продажей подержанных автомобилей. «Суд постановил, что владелец здания — ООО „Мир“ обязан демонтировать его в течение двух месяцев после вступления решения в силу. В случае невыполнения требования, ежедневно будет начисляться штраф в размере одной тысячи рублей», — говорится в решении суда на сайте арбитража. В районной администрации считают, что компания возвела здание на муниципальной земле, не имея на это разрешения. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», при этом строительство объекта было согласовано, но на другом участке. Позднее в Росреестре появилась запись, указывающая на то, что спорное строение находится на «одобренной» территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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