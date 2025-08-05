Рецидивисты, обокравшие главную ЖД-станцию Челябинска, предстанут перед судом

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Челябинцев обвиняют в крупной краже
Челябинцев обвиняют в крупной краже Фото:

Два жителя Челябинска, укравшие с железнодорожной станции «Челябинск-Главный» электрические кабели, предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Челябинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по п. „в “ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчины ранее уже были судимы за подобные дела. В апреле они решили вновь взяться за старое: срезали и украли провода с территории железнодорожной станции. После на одной из заброшек они обожгли их и сдали в пункт приема металлолома. В результате их незаконных действий ООО «УралЭнергоЦентр» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.

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Два жителя Челябинска, укравшие с железнодорожной станции «Челябинск-Главный» электрические кабели, предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Челябинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по п. „в “ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчины ранее уже были судимы за подобные дела. В апреле они решили вновь взяться за старое: срезали и украли провода с территории железнодорожной станции. После на одной из заброшек они обожгли их и сдали в пункт приема металлолома. В результате их незаконных действий ООО «УралЭнергоЦентр» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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