Рецидивисты, обокравшие главную ЖД-станцию Челябинска, предстанут перед судом

Два жителя Челябинска, укравшие с железнодорожной станции «Челябинск-Главный» электрические кабели, предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Челябинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по п. „в “ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Мужчины ранее уже были судимы за подобные дела. В апреле они решили вновь взяться за старое: срезали и украли провода с территории железнодорожной станции. После на одной из заброшек они обожгли их и сдали в пункт приема металлолома. В результате их незаконных действий ООО «УралЭнергоЦентр» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.
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