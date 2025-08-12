В ХМАО директор фонда «Мой бизнес» уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Скрыганов проработал на посту директора год
Денис Скрыганов проработал на посту директора год Фото:

Директор окружного фонда «Мой бизнес» Денис Скрыганов уходит в отставку. На своем посту он проработал год. Информацию об этом он сам подтвердил в разговоре с URA.RU.

«Сегодня собрал команду и поблагодарил всех за результаты, которых удалось достичь за год. Мы создали принципиально новые программы поддержки бизнеса: они помогают не только отдельным предпринимателям, но и решают более масштабные задачи — укрепляют экономику региона и создают новые рабочие места. Разработка всех этих мер потребовала немало времени и труда всей команды», — отметил Скрыганов.

Как сообщало URA.RU, в Югре за последний год появились страховой кэшбек, кэшбек на маркетплейсы, субсидии на запуск бизнеса в приоритетных отраслях и для отдельных категорий, региональные субсидии для молодежного и социального предпринимательства, а также субсидии за трудоустройство ветеранов СВО.

Фонд «Мой бизнес» также запустил школу социального предпринимательства для людей с нарушениями слуха и программу «СВОй бизнес» для участников и ветеранов спецоперации. «Минувший год был невероятно насыщенным. Нам с командой есть чем гордиться», — отметил Скрыганов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор окружного фонда «Мой бизнес» Денис Скрыганов уходит в отставку. На своем посту он проработал год. Информацию об этом он сам подтвердил в разговоре с URA.RU. «Сегодня собрал команду и поблагодарил всех за результаты, которых удалось достичь за год. Мы создали принципиально новые программы поддержки бизнеса: они помогают не только отдельным предпринимателям, но и решают более масштабные задачи — укрепляют экономику региона и создают новые рабочие места. Разработка всех этих мер потребовала немало времени и труда всей команды», — отметил Скрыганов. Как сообщало URA.RU, в Югре за последний год появились страховой кэшбек, кэшбек на маркетплейсы, субсидии на запуск бизнеса в приоритетных отраслях и для отдельных категорий, региональные субсидии для молодежного и социального предпринимательства, а также субсидии за трудоустройство ветеранов СВО. Фонд «Мой бизнес» также запустил школу социального предпринимательства для людей с нарушениями слуха и программу «СВОй бизнес» для участников и ветеранов спецоперации. «Минувший год был невероятно насыщенным. Нам с командой есть чем гордиться», — отметил Скрыганов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...