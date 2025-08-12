В ХМАО директор фонда «Мой бизнес» уходит в отставку

Директор окружного фонда «Мой бизнес» Денис Скрыганов уходит в отставку. На своем посту он проработал год. Информацию об этом он сам подтвердил в разговоре с URA.RU.
«Сегодня собрал команду и поблагодарил всех за результаты, которых удалось достичь за год. Мы создали принципиально новые программы поддержки бизнеса: они помогают не только отдельным предпринимателям, но и решают более масштабные задачи — укрепляют экономику региона и создают новые рабочие места. Разработка всех этих мер потребовала немало времени и труда всей команды», — отметил Скрыганов.
Как сообщало URA.RU, в Югре за последний год появились страховой кэшбек, кэшбек на маркетплейсы, субсидии на запуск бизнеса в приоритетных отраслях и для отдельных категорий, региональные субсидии для молодежного и социального предпринимательства, а также субсидии за трудоустройство ветеранов СВО.
Фонд «Мой бизнес» также запустил школу социального предпринимательства для людей с нарушениями слуха и программу «СВОй бизнес» для участников и ветеранов спецоперации. «Минувший год был невероятно насыщенным. Нам с командой есть чем гордиться», — отметил Скрыганов.
