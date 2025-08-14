В Екатеринбурге съемочная группа шоу «По фактам» решила провести необычный эксперимент — они облили премиальный кроссовер Porsche Cayenne кефиром и кетчупом прямо на глазах у прохожих. Машина прошла настоящее испытание на прочность — густой кефир стекал по кузову, а поверх него все было измазано кетчупом.
Отмыть авто после такого «коктейля» оказалось задачей не из легких. На помощь пришли ребята из профессиональной детейлинг студии Autolab RCC, которая расположена в квартале «Архангел Михаил». Благодаря специальным средствам и опыту мастеров, Porsche быстро вернулся в первозданный вид — ни следа от кефира!
Сам детейлинг-центр работает с машинами любого класса, но особенно славится работой с дорогими автомобилями. Например, здесь работали с машиной экс-чемпиона UFC Петр Яна и даже обклеивали первый электрический Rolls-Royce Spectre.
Все подробности в последней серии нашего спецпроекта, который посвящен открытию нового квартала в Екатеринбурге. Смотрите в VK Видео.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
В Екатеринбурге съемочная группа шоу «По фактам» решила провести необычный эксперимент — они облили премиальный кроссовер Porsche Cayenne кефиром и кетчупом прямо на глазах у прохожих. Машина прошла настоящее испытание на прочность — густой кефир стекал по кузову, а поверх него все было измазано кетчупом. Отмыть авто после такого «коктейля» оказалось задачей не из легких. На помощь пришли ребята из профессиональной детейлинг студии Autolab RCC, которая расположена в квартале «Архангел Михаил». Благодаря специальным средствам и опыту мастеров, Porsche быстро вернулся в первозданный вид — ни следа от кефира! Сам детейлинг-центр работает с машинами любого класса, но особенно славится работой с дорогими автомобилями. Например, здесь работали с машиной экс-чемпиона UFC Петр Яна и даже обклеивали первый электрический Rolls-Royce Spectre. Все подробности в последней серии нашего спецпроекта, который посвящен открытию нового квартала в Екатеринбурге. Смотрите в VK Видео.