Элитный кроссовер залили кефиром в Екатеринбурге. Видео

Porsche облили кефиром и кетчупом
Porsche облили кефиром и кетчупом (архивное фото)

В Екатеринбурге съемочная группа шоу «По фактам» решила провести необычный эксперимент — они облили премиальный кроссовер Porsche Cayenne кефиром и кетчупом прямо на глазах у прохожих. Машина прошла настоящее испытание на прочность — густой кефир стекал по кузову, а поверх него все было измазано кетчупом.

Отмыть авто после такого «коктейля» оказалось задачей не из легких. На помощь пришли ребята из профессиональной детейлинг студии Autolab RCC, которая расположена в квартале «Архангел Михаил». Благодаря специальным средствам и опыту мастеров, Porsche быстро вернулся в первозданный вид — ни следа от кефира!

Сам детейлинг-центр работает с машинами любого класса, но особенно славится работой с дорогими автомобилями. Например, здесь работали с машиной экс-чемпиона UFC Петр Яна и даже обклеивали первый электрический Rolls-Royce Spectre.

Все подробности в последней серии нашего спецпроекта, который посвящен открытию нового квартала в Екатеринбурге. Смотрите в VK Видео.

