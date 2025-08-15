Свердловчане избили мужчину и сожгли: как их наказал суд

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отправил в колонию Леонида Тарасюка и Георгия Усольского, которые жестоко избили и подожгли мужчину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, трагедия произошла 18 января возле кафе в Реже по улице Трудовой. Там фигуранты поругались с мужчиной и решили убить его. Они повалили его на землю и на протяжении часа избивали: бутылкой и ножом.
Затем Усольский и Тарасюк дотащили его до гаражей, где положили на него доски и подожгли. И скрылись с места преступления.
«Тарасюк вину в содеянном признал частично. Он сказал, что умысла на убийство у него не было. Усольский признал вину полностью. В ходе прений свердловский прокурор Борис Крылов попросил назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы на 19 лет (Усольскому) и 18,5 года (Тарасюку) лишения свободы», — отметили в ведомстве.
Облсуд приговорил Усольского к 18 годам в колонии строгого режима. Тарасюк лишен свободы на 16 лет.
Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемых, проверки их показаний на месте, очные ставки, выемки, обыски, проанализирован характеризующий материал в отношении участников инцидента, а также видеозаписи с камер наружного наблюдения. «Проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, биологические, криминалистические и психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых, которые показали, что они могли и могут осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, основания для применения в отношении них принудительных мер медицинского характера отсутствуют», — отметил офицер.
