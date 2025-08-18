«Взыскано 18,5 млн рублей»: в Челябинске подвели итоги работы административной комиссии за полгода

Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике гордумы Челябинска Артем Барбашин провел заседание, посвященное итогам работы административной комиссии и исполнению муниципальных программ за первое полугодие 2025 года. Как сообщает пресс-служба гордумы, в городской бюджет взыскано штрафов на 18,5 миллиона рублей.
«Меры, которые принимает административная комиссия, направлены на создание условий для комфортного проживания в Челябинске. Показатели свидетельствуют об эффективности работы, где важную роль играет не только наказание нарушителей, но и разъяснительная работа», — отметил Барбашин.
По данным начальника управления по контролю благоустройства территории Челябинска Валерии Кафтыревой, за шесть месяцев рассмотрено 1815 дел о нарушениях — это на 21% больше, чем в прошлом году, и в три раза больше, чем в 2020-м. Городской бюджет благодаря штрафам пополнился на 18,5 миллиона рублей. Отмечается, что 6,5 миллиона из этой суммы нарушители заплатили добровольно. Остальные деньги взыскали судебные приставы.
Основные нарушения касались незаконной торговли, несанкционированной рекламы и граффити. Отдельно комиссия контролировала соблюдение порядка на строительных площадках, а также сброс и слив бытовых отходов. Наибольшее количество штрафов выписано за парковку в неположенных местах — 983 протокола, что на 33% больше, чем в прошлом году.
Параллельно комиссия заслушала отчет о реализации муниципальной программы безопасности, на которую за шесть месяцев использовано уже 143,8 из 385,8 миллиона рублей. Средства направлены на учения спасателей, обработку территорий от клещей и оборудование мест отдыха у воды.
Как сообщил начальник управления по гражданской обороне Валентин Гриднев, разработан пакет нормативных документов, регулирующих вопросы защиты населения ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водоемах. Особое внимание уделено модернизации защитных сооружений — часть убежищ будут перепрофилированы в укрытия. Значительные средства направлены на техническое оснащение: приведены в готовность системы оповещения, укомплектована городская спасательная служба, установлены предупреждающие знаки в опасных местах у водоемов.
