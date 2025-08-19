Силовики задержали 35-летнего мужчину, находившегося в розыске за изнасилование 15-летней девочки в Артемовском (Свердловская область). Педофила отправили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Днем 14 июля фигурант, находясь на территории города Артемовского, напал на несовершеннолетнюю, 2010 года рождения, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — пояснили в ведомстве. Спустя примерно месяц после происшествия мужчину поймали, он дал признательные показания.
Свердловчанина обвинили по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Пока он находится в СИЗО, следователи продолжают расследование.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, над раскрытием преступления работали оперативники отдела полиции ОМВД России «Артемовский» и сотрудники СК. «Подозреваемый официально нигде не работал, ранее не судим. Его местонахождение было установлено в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, в том числе благодаря изучению записей видеокамер наружного наблюдения», — отметил полковник Горелых. Собранные материалы дела сыщики угрозыска передали в СК.
Информация о розыске педофила появилась 9 августа. По данным следствия, преступление произошло днем 14 июля возле дома на улице Полярников, 144.
